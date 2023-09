TikTok muestra entradas de Wikipedia con enlaces a ella desde la app

TikTok se ha asociado con Wikipedia para ofrecer información a los usuarios en la aplicación de vídeo, donde ha introducido enlaces directos a la página web de la enciclopedia en línea.

Los usuarios de la plataforma propiedad de ByteDance, principalmente los jóvenes, suelen emplearla tanto para entretenerse como para informarse, motivo por el que esta ha preparado una funcionalidad enfocada a este último aspecto.

En los últimos días, TikTok ha incluido fragmentos de Wikipedia en algunas páginas de resultados de búsqueda de personas, lugares y eventos, entre ellos, The New York Times, Taylor Swift o del Día de Acción de Gracias, como informan desde The Verge.

Esto se debe a que la plataforma de contenido en 'streaming' se ha asociado con esta enciclopedia libre para brindar información en la propia aplicación. Esta característica ha estado disponible durante algunos meses para ciertos usuarios, según ha confirmado el portavoz de Tiktok, Zachary Kizer, al medio citado.

En concreto, la entrada de Wikipedia aparece durante la navegación entre los resultados de búsqueda y se inserta entre vídeos relevantes. Al hacer clic sobre ella, se accede directamente a los contenidos de esta página web.