Meta ha negado que en la compañía estén trabajando en la introducción de anuncios en la aplicación de mensajería WhatsApp, calificando incluso de «falsa» la información adelantada por Financial Times.

El responsable de WhatsApp, Will Cathcart, ha negado que estén trabajando en una característica que mostraría anuncios en la plataforma de mensajería, unos planes que, según FT, habría generado controversia entre los empleados de Meta.

En su información, en la que cita a tres fuentes conocedoras de este asunto, FT comparte que se ha planteado la introducción de anuncios en las listas de conversaciones, en la pantalla de Chat de la aplicación. También se ha barajado la posibilidad de implementar una suscripción para mantener el servicio libre de anuncios.

Estos planes no habrían sido del agradado de los empleados, e incluso algún ejecutivo sénior habría expresado su preocupación por una posible degradación del servicio que acabe empujando a los usuarios a recurrir a otras aplicaciones de uso gratuito.

Sin embargo, Meta lo ha negado. "No podemos responder por cada conversacion que alguien ha tenido en la compañía, pero no estamos probando esto, trabajando en esto y no está en nuestros planes en absoluto", ha asegurado a FT en un comunicado.

Por su parte, Cathcart directamente ha calificado la historia de FT como "falsa" en una publicación en X (TWitter) y ha asegurado que no están haciendo lo que en ella se informa.