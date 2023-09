Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord y Resident Evil 4 llegarán al casco PlayStation VR2 antes de 2024

PlayStation ha confirmado la llegada de los videojuegos Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord y Resident Evil 4 VR Mode a su casco de realidad virtual PlayStation VR2, a los que se podrá jugar antes de que concluya este año 2023.

Este anuncio se ha hecho en el evento State of Play, que ha tenido lugar tan solo unas horas después del que organiza Nintendo y en el que también ha anunciado sus novedades, entre las que se encuentran el remake de Mario vs. Donkey Kong y Prince of Persia: The Lost Crown.

Por su parte, Sony ha recordado en este marco la inminente llegada de Roblox a sus consolas, algo que ya se confirmó hace unos días y que ya tiene fecha de lanzamiento: será el próximo 10 de octubre cuando los usuarios podrán crear sus propios mundos jugables en esta plataforma.

Otro de los videojuegos comentados en esta retransmisión, que ha durado alrededor de media hora, ha sido Final Fantasy VII Rebirth, del que se ha compartido un tráiler en el que aparecen personajes como Red XIII y Cait Sith, Vincent, Cloud, Sephirot y Aeris, y localizaciones como Cañón Cosmo, Gold Saucer y la Ciudad olvidada.

Este título llegará a PS5 el próximo 29 de febrero, con cambios en el sistema de combate, que introduce los movimientos de sinergia, es decir, una mecánica por la que el jugador puede usar comandos y habilidades de sinergia libremente en cualquier momento usando una carga de indicador de manera similar a como funcionan los ataques límite.

Para el crecimiento del personaje, se ha añadido el árbol de habilidades, en el que se pueden desbloquear nuevas habilidades de sinergia, se han incorporado nuevas materias y se han mostrado las invocaciones de Alejandro y Odín, así como las armas con las que se defiende el planeta.

Los responsables del juego han destacado el estilo de juego de Red XIII, que adquiere una mecánica de 'indicador de venganza', que puede emplearse de forma más ofensiva o de manera más defensiva.

Marvel's Spider-Man 2 también estrenará un mapa de mayores dimensiones, hasta el punto de que los desarrolladores de esta secuela, Insomniac Games, han comentado que están «casi duplicando» su tamaño. De hecho, esta versión se expandirá Nueva York con los distritos de Brooklyn y Queens, donde habrá nuevas misiones. Y en el mundo abierto, se podrá alternar entre Peter Parker y Miles Morales.

Este título, que llegará el 20 de octubre par PlayStation 5, incorpora a la lista de villanos Kraven el Cazador y Venom, y para derrotarlos, también hay un nuevo conjunto de habilidades y destrezas para los dos Spider-Man y 65 trajes inspirados en universo de este superhéroe.

También se ha establecido fecha para el lanzamiento del contenido descargable (DLC) de Separate Ways, que cuenta la historia de Ada Wong, en Resident Evil 4 Remake: será el 21 de septiembre y vendrá junto a una actualización para el Modo Mercenarios, en la que Ada Wong y Albert Wesker se incorporan como personajes jugables. El DLC gratuito para PS VR2, Resident Evil 4 VR Mode, llegará este invierno.

En el State of Play de PlayStation se ha mostrado también un nuevo multijugador de Cazafantasmas, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Ambientado en la ciudad de San Francisco, reúne a cuatro amigos que deben equiparse con los accesorios necesarios para capturar fantasmas. Este título, que también cuenta con modo para un solo jugador, estará disponible el 26 de octubre para PS VR2.

El nuevo 'gameplay'de Avatar: Frontiers of Pandora, por su parte, llegará a PS5 el 7 de diciembre. En este avance se han mostrado nuevos detalles de la historia de un Na'vi secuestrado por la Administración de Desarrollo de Recursos (RDA) para formar parte del Programa de Embajadores (TAP), que regresa 15 años después y debe reconectar con su planeta natal para proteger Pandora.

La espera será más larga, en cambio, para jugar a Helldivers II, que llegará a la consola del fabricante japonés y a PC en febrero del próximo año. En este avance se ha podido ver mucha acción y la jugabilidad cooperativa de hasta cuatro jugadores.

Más tarde incluso llegará a su plataforma Baby Steps. Concretamente, en verano de 2024 y también contará con una versión para ordenador. Se trata de un simulador protagonizado por Nate, un hombre de 35 años que en un instante pasa de estar en el sótano de la casa de sus padres, donde no hace nada, a tener que valerse por sí mismo en un mundo desconocido.

Otros de los títulos a los que se ha hecho mención en este evento son Mortal Kombat 1 (19 de septiembre), Foamstars -con beta abierta prevista para el próximo 29 de septiembre-, Ghostrunner 2, que ya tiene demo gratuita para todas las plataformas y que se lanzará el próximo 26 de octubre; Tales of Arise (9 de noviembre), Honkai: Star Rail (11 de octubre) y Tomb Raider I-III Remastered (14 de febrero).

Finalmente, Sony ha mostrado la nueva colección Deep Earth, que se une a la familia de accesorios de su plataforma de última generación y que se presenta en tres nuevos colores -rojo, azul y plata- para el controlador inalámbrico DualSense y las cubiertas de PS5.