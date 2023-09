La velocidad de procesamiento y la autonomía del PC, las características más valoradas por los españoles según Intel

Alrededor del 41 por ciento de los usuarios españoles opinan que la velocidad de procesamiento de la CPU y la duración de la batería son dos de las características más valoradas a la hora de comprar un PC en el futuro, según Intel.

La compañía estadounidense ha compartido sus últimas tendencias y planes a futuro en un evento de Intel Insiders, en el que también ha adelantado los resultados de su estudio anual sobre el comportamiento de consumidores en España y su intención de compra, así como la evolución del sector premium y 'gamer' de PC.

En este sentido, según han reflejado, el 89,7 por ciento de hogares españoles dispone de un PC y, de estos usuarios, el 46,2 por ciento de los encuestados han reflejado que sus ordenadores «trabajan adecuadamente», 4,3 puntos más que el pasado año.

Asimismo, el 45,3 por ciento de los usuarios opinan que la sostenibilidad ha sido un factor decisivo a la hora de escoger la marca de su nuevo ordenador. Aún así, otro factor que los usuarios valoran especialmente es el precio del dispositivo. En este caso, Intel ha destacado que el precio promedio se ha incrementado «ligeramente» en todas las categorías, tanto en los ordenadores de escritorio como en los portátiles o en los 'All in One'.

Los usuarios encuestado también han determinado que, entre las características más valoradas para comprar un PC en el futuro, sobresale la velocidad de procesamiento del CPU (un 41,6 por ciento de los usuarios). Igualmente, también se tiene muy en cuenta la duración de la batería (un 41,2 por ciento) y la rapidez de memoria RAM (36,5 por ciento).

Por otra parte, Intel ha asegurado que, según los resultados de la encuesta, los españoles tienen una intención de compra que asciende a dos millones de PC durante el próximo año, con un precio medio de 816 euros. En este sentido, la compañía ha determinado que la previsión de compra de los españoles en el sector de los PC se mantiene en la media de los años anteriores.

Evolución del sector premium para pc

La compañía también ha informado de los resultados de otros estudios más específicos, también realizados durante este último año. Por un lado, un estudio de la evolución del sector del comprador de PC premium y, por otra parte, un estudio de las tendencias del comprador de PC 'gaming'.

En cuanto a los usuarios compradores de PC premium, Intel ha destacado que el 78,3 por ciento opina que el PC «ideal» es el que mejor apoye al usuario para cumplir rodas sus actividades «tanto de obligación como de ocio».

Concretamente, el 37,3 por ciento de los usuarios valora, sobre todo, que el PC disponga de una ejecución rápida de los procesos, es decir que sea rápido a la hora de navegar o de gestionar programas. En segundo lugar valoran la capacidad del disco duro (12,6 por ciento de los usuarios) y la duración de la batería (10,8 por ciento de los usuarios).

Otro de los puntos que ha destacado Intel, reflejado en los resultados del estudio, es que los usuarios «dan por sentado» la conectividad e integración entre dispositivos como una característica que han de tener incluida.

Evolución del perfil 'gamer' para pc

En cuanto a los usuarios compradores de PC en el sector 'gaming', Intel ha detallado que se ha visto un incremento de usuarios que solo utilizan el PC como dispositivo para jugar. Un 17,9 por ciento de usuarios en 2023 frente a un 10,8 por ciento en 2022.

Asimismo, ha disminuido 8,2 puntos el uso de 'smartphones' para jugar con respecto al año anterior (un 64,8 por ciento de usuarios en 2023). Igualmente, respecto al uso de portátiles para videojuegos, la cifra también ha disminuido respecto al año anterior, con un 66,1 por ciento de usuarios que lo utilizan actualmente.

El comprador del sector 'gaming' también opina que la CPU es la característica más importante a valorar en el proceso de compra (23 por ciento de usuarios). En segundo lugar queda el precio (19,7 por ciento) y en tercer lugar la GPU (15,5 por ciento).

Finalmente, los datos recabados por Intel apuntan a que el 40,8 por ciento de los encuestados comprará un PC 'gaming' este año o al siguiente, una cifra menor que en 2022 (47,2 por ciento).

Estrategia de intel

La compañía estadounidense también ha compartido los principales puntos de su estrategia, enfocada a los próximos años, de cara a convertirse en líder con sus productos de PC y semiconductores.

Así, uno de los puntos que ha subrayado ha sido el liderazgo del producto. Para ello, la compañía ha explicado que un factor clave es la democratización de los dispositivos, de manera que puedan ser asequibles para todos los usuarios.

Igualmente, Intel ha explicado que otro punto importante es que las plataformas sean abiertas. Es decir, utilizar 'software' abierto para que todos los desarrolladores puedan acceder y crear sus propios productos.

En tercer lugar, para liderar el mercado Intel planea fomentar la fabricación a escala. Con una economía de escala de base para el desarrollo de sus productos, la empresa pretende evitar que puedan surgir problemáticas que lleven a la falta de recursos y, así, poder suministrar sus productos en todo momento.

Por último, la tecnológica ha hecho especial hincapié en el talento, abogando por la formación de usuarios y por apoyar el trabajo y la inteligencia dentro de la empresa.

Tendencias en la industria de los semiconductores

Como ejemplo de todo ello, Intel ha puesto en valor su liderazgo en el mercado de los semiconductores y ha señalado que, a pesar de ser «uno de los productos más difíciles de producir», sobre sale la fabricación del semiconductor IDM2.0. Esto se debe a su capacidad de tener una red de fábricas propias que, a su vez, están complementadas por otras fábricas externas.

Además, todo ello se ve favorecido por su experiencia en el apartado de 'software', donde, según ha manifestado el director de Consumo Sur de EMEA en Intel, Jesús Sánchez, también son una compañía potente.

En este sentido, Sánchez ha puntualizado cinco supertendencias que Intel ha observado actualmente en el mercado de los semiconductores. Estas tendencias se basan, por un lado, en la computación ubicua --la integración de la informática en el entorno de los usuarios--, pero también en la conectividad omnipresente y en la infraestructura de nube a frontera.

Asimismo, una supertendencia en la que Intel ha puesto énfasis es la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y, finalmente, otra tendencia es la percepción, que hace referencia a las «sensaciones humanas» de los usuarios en todos los dispositivos que utilizan silicio.

Compromisos de intel

La tecnológica también ha puesto énfasis en su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad de sus productos, por lo que han detallado algunos de sus planes en este ámbito de cara a los próximos años.

Tal y como ha recordado Sánchez, para el año 2030 Intel se ha comprometido a que toda la cadena de fábricas utilice energía renovable. Asimismo, como objetivo para el mismo año también se ha comprometido a reciclar el 100 por cien del agua que utilizan sus centros, devolviéndola completamente renovada para que pueda seguir siendo utilizada.

Además, también pretende aumentar la eficiencia energética de consumo en sus productos hasta diez veces más y, de igual forma, reducir en un 30 por ciento la huella de carbono en sus diseños de referencia de PC.

De hecho, Sánchez ha señalado que la IA y las herramientas de 'software' son claves para optimizar el consumo y, por tanto, fomentar la eficiencia energética del dispositivo. En este sentido, un avance es el nuevo procesador Intel Core Ultra que ha anunciado la compañía en el marco de su evento Intel Innovation 2023.