El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una campaña de suplantación a Correos en la que, por medio de correos electrónicos y SMS fraudulentos, se roba información tanto bancaria como personal con la excusa de necesitar confirmación de datos de envío o el pago de aduanas.

La víctima recibe un correo electrónico indicándole que hay un paquete de correos que no le pueden entregar, debido a que debe realizar un pago por el importe de los costes de aduana, ha informado este sábado el Incibe en un comunicado. En los correos mencionados se ha detectado el asunto «tienes un paquete esperando ser entregado», aunque no se descarta el uso de otros asuntos relacionados.

En estas comunicaciones se han detectado errores gramaticales y de formato que delatan la falsedad de estas notificaciones. El dominio utilizado en el correo simula proceder de Correos, pero no es exactamente igual al legítimo.

En dicho correo se le solicita al usuario que compre un código PIN en la plataforma Paysafecard y lo envíe a una dirección. «Si has recibido un SMS o correo supuestamente de la empresa de mensajería y paquetería Correos, pero no has entrado a los enlaces adjuntos y proporcionado tus datos, márcalo como spam o bloquéalo y elimínalo de tu bandeja de entrada», ha recomendado el centro tecnológico.