Twitch ahora permite compartir contenido sexual que antes prohibía con el uso de etiquetas de clasificación

Twitch ha relajado sus políticas sobre contenido sexual, con una actualización con la que permite compartir aquel que antes prohibía siempre que se utilicen etiquetas de clasificación que indiquen que en un vídeo se muestran partes de la anatomía como senos o naglas.

La plataforma de contenido en 'streaming' ha señalado que ha estado recibiendo comentarios de los usuarios alegando que la normativa que sobre contenido sexual que tenía establecida eran «confusas» y que, por tanto, «es difícil» saber cómo se interpreta el contenido.

Por ello, la compañía ha compartido su intención de simplificar sus políticas en relación a este tipo de imágenes y vídeos, con la intención de que los usuarios «comprendan las reglas» y tengan claro «qué está permitido hacer y qué no».

En concreto, ha implementado algunos cambios en las pautas de contenido sexual, con medidas más laxas para compartir contenido que antes prohibía siempre que se introduzcan etiquetas de clasificación de contenido que indiquen qué es lo que este incluye.

Estas etiquetas, que llegaron a la plataforma en junio de este año, se basan en un sistema que permite a los 'streamers' clasificar el tipo de contenido que ofrecen y, de esta forma, aclarar en sus reproducciones si se incluyen temáticas como apuestas, blasfemias o representaciones violentas.

Ahora, los usuarios podrán utilizar estas etiquetas para mostrar contenido más explícito como «senos, nalgas o región pélvica» resaltados de forma deliberada. Así, la compañía pretende dejar de penalizar «desproporcionadamente» las retransmisiones con contenido que «contenido femenino».

De la misma forma, Twitch permitirá el contenido que muestre «senos y/o genitales o nalgas completamente expuestos» de mujeres ficticias, ya sea que estén dibujadas, animadas o esculpidas «independientemente del género», siempre que estén identificados con etiquetas. Este cambio se debe a que, según la compañía, "hay una próspera comunidad de artistas" en la plataforma y, antes de implementar estos cambios, la política era «demasiado punitiva».

De la misma forma, se podrá hacer 'streamping' de contenido con escritura corporal «en senos y/o nalgas de presentación femenina sin importar el género», de cara a permitir el arte corporal o 'boy painting'. Además de todo ello, Twitch permitirá el contenido de bailes eróticos que impliquen gestos de desvestirse o, incluso, desvestirse «como los estriptis».

Si bien estos contenidos precisan de etiquetas, Twitch ha señalado que no precisarán de ellas «bailes populares» como el 'twerking', el 'grinding' y el 'pole dance'. No obstante, la plataforma ha advertido que "tomará en consideración el contexto" y que solo prohibirá la transmisión de este tipo de bailes dentro de un establecimiento de «entretenimiento para adultos».

Con todo ello, Twitch ha remarcado que cuestiones como los actos sexuales ficticios o la masturbación siguen prohibidos. De igual forma, están prohibidos los juegos que presentan desnudez, pornografía, sexo o violencia sexual como elementos principales.

En caso de no utilizar las etiquetas de clasificación de contenido, Twitch ha señalado que advertirá a los usuarios y aplicará la etiqueta correcta para la transmisión en cuestión. Sin embargo, si el usuario no aplica la etiqueta correcta de forma reiterada se bloqueará temporalmente la transmisión, aunque no suspenderá sus cuentas.

Por otra parte, el contenido que esté etiquetado con contenido sexual, así como contenido relacionado con temas sobre drogas y representaciones violentas, se dejará de incluir en las recomendaciones de la página de inicio de la plataforma «debido a la naturaleza visual de dichos temas».

En definitiva, con estas medidas Twitch pretende evitar que los espectadores vean contenido que no hayan dado su consentimiento para ver. Sin embargo, ha puntualizado que continuarán explorando la posibilidad de agregar configuraciones de visualización «más personalizadas».

En concreto, la plataforma ha detallado que, estos nuevos cambios están incluidos en una única Política de contenido sexual, que se podrá encontrar dentro de las Normas de la comunidad, y que recoge las políticas disponibles previamente sobre Contenido sexualmente sugerente y Contenido sexualmente explícito.