Actualmente, existen infinidad de plataformas muy similares entre sí al alcance de los usuarios, que en muchas ocasiones las descargan por estar en contacto con personas conocidas, pero también para estar informados sobre temas que pueden resultar de su interés.

Todas ellas buscan satisfacer sus necesidades de búsqueda y, por ello, introducen la sección 'Para ti', que alberga contenidos que cree que pueden gustar según el tipo de interacciones registradas en su servicio. Estos, a su vez, pueden decidir si lo que ven encaja con lo que buscan o no.

Una de las redes sociales que se mueve en torno a esta premisa es Facebook, que implementa esta pestaña en la sección de Vídeo, donde ofrece contenidos dependiendo de su popularidad en la plataforma o de las personas o las páginas que siguen o que le gustan a los miembros de su comunidad.

Estos pueden indicar fácilmente si lo que están visualizando es de su interés o no, optando por 'Mostrar más' para continuar viendo sugerencias de ese tipo o 'Mostrar menos' para dejar de hacerlo. Se puede acceder a este apartado desde el menú de tres puntos, situado en la parte superior derecha de cada vídeo.

X (twitter)

X, antes Twitter, dispone de esta pestaña, que reúne publicaciones de cuentas y temas que siguen o les interese a los usuarios en la red social. Esto es posible gracias a que utiliza un algoritmo de recomendación que canaliza y filtra los contenidos que considera relevantes para sugerirlos.

Fue el pasado mes de abril cuando la plataforma explicó en profundidad cómo funcionaba esta herramienta en base a tres etapas. Tras recibir las mejores publicaciones, las clasifica empleando un algoritmo de aprendizaje automático. Finalmente, les aplica métodos heurísticos para filtrar publicaciones que ya se hayan consultado y contenidos etiquetados como no seguros.

El servicio que se encarga de construir el apartado 'Para ti' es Home Mixer y se basa en un programa que facilita la creación de fuentes de contenido. La herramienta Real Graph, por su parte, predice la probabilidad de interacción entre dos usuarios, de modo que incluye más publicaciones cuanto mayor compatibilidad haya entre ambos usuarios o cuentas.

Para los perfiles a los que no se sigue, la plataforma tiene en cuenta el llamado gráfico social, con el que busca conocer las publicaciones con las que interactuaron los usuarios de las personas a las que sigue y quién le gustan las que estos comparten.

A la hora de decidir si lo que están viendo es de su interés, los usuarios pueden revisar el 'feed' desde la pestaña 'Siguiendo' y 'Para ti', una experiencia que se puede personalizar, ya que en caso de que muestre una publicación no deseada, es posible elegir la opción 'No me interesa este post', que se despliega en el menú de tres puntos de cada publicación.

Instagram

Instagram también ha explicado cómo clasifica el 'feed' y las historias para hacer más atractiva la plataforma para cada usuario, dependiendo de lo que denomina 'señales', que pueden ser la información sobre las publicaciones, sobre las personas que las comparten, su actividad o su historial de interacción con alguien.

A partir de esta información hace lo que denomina «predicciones», esto es, estimaciones sobre la probabilidad de que los usuarios interactúen con las publicaciones de diferentes maneras: con comentarios, con 'me gusta', compartiéndolas, accediendo al perfil de su creador, etc.

Por tanto, es otra de las redes sociales que también reúne lo que considera interesante para sus usuarios en dos apartados diferentes. por un lado, el 'feed' principal y, por otro, la sección 'Explorar', que viene representada en la parte inferior de la interfaz con el icono de una lupa.

Mientras que el 'feed' principal permite visualizar a las personas a las que se sigue -con la opción 'Siguiendo'- o bien a las que se haya marcado como favoritas, la ventana de exploración de contenido introduce un filtro sugerido identificado como 'Para ti', pero también permite pulsar sobre 'Sin personalizar', que reúne vídeos que pueden o no coincidir con los gustos de los usuarios.

Tiktok

La pestaña 'Para ti' de TikTok es el primer 'feed' que se visualiza al abrir la aplicación y, tal y como explicó en su momento la compañía, cuanto más se utilice, «mejor será el 'feed'» a la hora de recomendar vídeos y encontrar creadores de contenido de intereés.

Como parte de su compromiso por la transparencia en la experiencia de usuario, la firma china brinda a los usuarios la opción de conocer por qué recomienda un determinado vídeo y lo hace con el botón 'Por qué este vídeo', que se introduce entre las opciones del apartado 'Compartir'.

Entre algunas de las razones por las que TikTok muestra un vídeo qye suele enumerar cuando se hace uso de esta función se encuentran 'Este vídeo es popular en tu país', 'Este vídeo se publicó recientemente', 'Sigues a este creador' o 'Este vídeo es más largo, y parece que te gustan los vídeos largos'.

Asimismo, la red social reconoce que otros de los factores que tiene en cuenta a la hora de sugerir algo son los vídeos que se han omitido, aquellos que sí se han visualizado, cuándo los usuarios crean contenido o su propia información, como los ajustes del dispositivo y de la cuenta o las preferencias de idioma.

TikTok también ofrece una serie de herramientas que permite a los usuarios influir en el contenido que ven en el 'feed' 'Para ti', ya que al revisar los vídeos que despliega en esta pestaña brinda diferentes opciones.

Una de ellas es 'No me interesa', gracias a la cual se puede informar a la plataforma de que no se quiere ver un vídeo, por lo que comenzará a mostrar menos contenido de ese tipo.

Por otra parte, TikTok recomienda actualizar el 'feed' para visualizar un nuevo conjunto de vídeos populares como si el usuario «acabara de registrarse» en la plataforma. Asimismo, es posible filtrar 'hashtags' concretos para eliminar aquellos que los contengan tanto en este 'feed' como en 'Siguiendo'.

Youtube

La sección 'Para ti' también llegó a YouTube en noviembre pero, en lugar de estar disponible en la página de inicio de la cuenta del usuario estándar, lo está en la página principal del canal de los creadores de contenido.

Como el resto de redes sociales, esta plataforma emplea un algoritmo para mostrar contenidos a los usuarios que puedan encajar en sus gustos e intereses en base a su actividad en la plataforma.

Con esta opción, los creadores de contenido podrán elegir si quieren mostrar o no dicha sección en su canal. En caso de activarla, también puede configurar los contenidos que desea mostrar a sus suscriptores o audiencias.

Los usuarios, por su parte, visualizan la pestaña 'Para ti' en el momento en que visiten la página de inicio del canal de un creador, ya que este aparecerá como un carrusel con vídeos, con sugerencias en base a la configuración establecida por el creador y el historial de visualización del usuario.

Aquellos ceradores que decidan utilizar esta opción pueden elegir qué tipo de contenido desean mostrar y seleccionar que se vea solo aquel que se haya publicado en los últimos 12 meses.

Todo ello es posible siempre que inicien sesión en YouTube Studio, accedan al menú de 'Personalización' y elijan la opción de 'Diseño', que introduce la sección 'Recomendaciones para tus espectadores'.

En la versión de YouTube para móviles, en cambio, se introduce una pestaña llamada 'Novedad para ti', en el apartado de la Home, presente en la plataforma desde 2021 y que ofrece vídeos personalizados para los usuarios, que también pueden indicar que no les itneresa el vídeo o el canal.

Debido a que se trata de una sección que genera contenido dependiendo de las interacciones registadas perviamente en la aplicación, es una función que solo está disponible si se ha iniciado sesión con una cuenta de Google.