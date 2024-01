Mensajes de Google prepara la compatibilidad de los servicios RCS con Dual SIM

Google Messages ha comenzado a habilitar la compatibilidad de esta plataforma con los servicios de comunicación enriquecida (RCS) con la opción Dual SIM, lo que permitirá cambiar entre números de teléfono para adoptar este protocolo con cada tarjeta SIM.

RCS es un esándar enfocado a la mensajería que permite mantener conversaciones más dinámicas y seguras que los mensajes SMS y MMS. En estos chats, que solo están disponibles para determinados dispositivos, proveedores de servicios y operadores, se pueden compartir fotos y vídeos en alta resolución o saber cuándo alguien está escribiendo, entre otras de sus características.

Actualmente, solo es posible hacer uso de los chats RCS desde la tarjeta SIM establecida como predeterminada para llamadas y mensajes, tal y como menciona Google en su página web de soporte, donde también indica que será posible emplear otras SIM «más adelante».

Esta compatibilidad de servicios RCS con Dual SIM -que permite utilizar dos números de teléfono o tarjetas SIM en el mismo terminal de manera simultánea- forma parte de la versión 20240102_00_RC01, una beta reciente de Google Mensajes, que relaciona el soporte 'multi_sim' con estos chats, tal y como ha comprobado 9to5Google.

No obstante, este portal apunta a que, por el momento, no es posible configurar este soporte para dos tarjetas porque no se ha habilitado su compatibilidad en la aplicación de Google Mensajes.