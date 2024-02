Apple Arcade ha presentado un catálogo de doce nuevos títulos diseñados para jugar en el visor de realidad mixta (RM) Apple Vision Pro, con los que ofrecerá «poderosas experiencias» gracias a su formato de juego espacial, que combina el contenido digital con el mundo físico, en títulos como Super Fruit Ninja y Synth Riders.

El nuevo dispositivo de la compañía dirigida por Tim Cook, que fue presentado en junio de 2023, comenzó a comercializarse en Estados Unidos el pasado 2 de febrero por un precio que parte de los 3.499 dólares.

En este marco, Apple ha anunciado doce nuevos juegos arcade diseñados para jugar específicamente a través del visor Apple Vision Pro gracias a su formato espacial, con el que los usuarios vivirán nuevas experiencias de juego al combinar el contenido digital con el mundo físico.

Tal y como ha detallado Apple en un comunicado en su web, con estos nuevos juegos, los jugadores podrán cortar manzanas con las manos, jugar al golf o escapar a una experiencia audiovisual espacial, todo ello desde el salón de su hogar.

Los nuevos juegos espaciales creados específicamente para Arcade en Vision Pro "desbloquean nuevas oportunidades de juego" debido a las características de 'hardware' que ofrece el dispositivo y a su sistema operativo visionOS, que ofrece una nueva interfaz de usuario tridimensional y un sistema de entrada controlado completamente por los ojos, las manos y la voz del usuario.

En concreto, los nuevos juegos espaciales de Apple Arcade incluyen Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Patterned, Illustrated, Wylde Flowers, stitch., Synth Riders, LEGO Builder's Journey, Bloons TD 6+ y Super Fruit. Ninja.

Apple también ha detallado que añadirán próximamente más títulos para Vision Pro, entre los que se incluyen Alto's Odyssey: The Lost City, Gibbon: Beyond the Trees y Spire Blast.

250 títulos de iphone y ipad disponibles para vision pro

Además de todo ello, Apple también ha anunciado que los jugadores pueden disfrutar de los juegos Arcade diseñados para iPhone y iPad en su visor Apple Vision Pro. En este sentido, la compañía ha puesto a disposición de los usuarios más de 250 títulos, entre ellos, Sonic Dream Team, Sneaky Sasquatch, Disney Dreamlight Valley Arcade Edition y TMNT: Splintered Fate.

Tal y como ha manifestado al respecto el director senior de Apple Arcade, Alex Rofman, con los nuevos títulos presentados se ha iniciado «una nueva era» en la que los jugadores «se sumergen por completo en impresionantes mundos de juego». Asimismo, ha puesto en valor la forma que tienen estos juegos de hacer interactuar a los usuarios con su entorno físico de formas «nuevas e increíbles».