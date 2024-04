Los indies SteamWorld Heist II, Little Kitty, Big City y Cat Quest III llegarán a Nintendo Switch en 2024

Nintendo ha compartido los juegos de desarrolladores y distribuidores independientes que llegarán a Switch a lo largo del presente año, entre los que se encuentran SteamWorld Heist II, Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter, Little Kitty, Big City y Cat Quest III.

SteamWorld Heist II, la nueva entrega de la franquicia SteamWorld, de Thunderful, desembarcará en Nintendo Switch el 8 de agosto, una propuesta que combina elementos de los juegos de disparos y de estrategia por turnos, y anima a los jugadores liderarán una dispar tripulación de Steambots mientras surcan el Gran Mar.

Este es uno de los numerosos títulos que Nintendo ha anunciado este miércoles en la retransmisión Indie World, en la que también ha mostrado la aventura protagonizada por un gatito curioso Little Kitty, Big City (9 mayo), el título estilo 'roguelike' Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter (julio) y el juego de simulación de creación y venta de pegatinas Sticky Business.

Cat Quest III, la nueva entrega de la serie de juegos de rol y acción en la que los jugadores surcarán las aguas del Gatoribe en busca de un mítico tesoro, llegará a la consola de Nintendo el 8 de agosto, mientras que Europa, un título de acción y aventura en 3D en el que los jugadores explorarán las ruinas de una utopía fallida y descubrirán la historia del último ser humano que queda con vida, estará disponible a lo largo del año.

Las novedades también incluyen Yars Rising, de WayForward Technologies y Atari (2024); Refind Self: The Personality Test Game, de Lizardry y PLAYISM (verano 2024); ANTONBLAST, de Summitsphere (12 noviembre); Valley Peaks, de Tub Club y Those Awesome Guys (2024); y Lorelei and the Laser Eyes, de Simogo y Annapurna Interactive (ya disponible).

SCHiM (18 julio), Duck Detective: The Secret Salami (23 mayo), BZZZT (verano 2024), Another Crab's Treasure (25 abril) y ANIMAL WELL (9 mayo), completan los anuncios.