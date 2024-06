Ubisoft anuncia un nuevo ANNO y el remake de Prince of Persia: The Sands of Time para 2026

Ubisoft celebra los 35 años de Prince of Persia con el anuncio del remake de The Sands of Time, que se proyecta para 2026, aunque antes llegarán un nuevo título de la franquicia ANNO, que permitirá convertirse en gobernador romano, y Assassin's Creed: Shadows, que incorpora el ciclo anual con los cambios de las estaciones.

Ubisoft Forward ha arrancado este martes con la banda sonora de Star Wars Outlaws interpretada por The Hollywood Chamber Orchestra, que ha servido para introducir el 'gameplay' de este título, el primer juego de mundo abierto y exploración de la franquicia.

El título está protagonizado por Kay Vess y su compañero Nix, que deberá usar sus habilidades criminales y herramientas para adaptarse a cada escenario. A medida que avanza y adquiere nuevas habilidades, se pueden aceptar misiones más difíciles pero también mas lucrativas. Teniendo en cuenta que las acciones tienen consecuencias. Estará disponible el 30 de agosto.

El 2 de julio arrancará la Temporada 1 de XDefiant, que introducirá la facción GSK y un nuevo mapa cada mes, así como el modo 'Atrapa la bandera' y un nuevo rango de progreso con nuevas recompensas.

El juego de piratas Skull and Bones está inmerso en la Temporada 2 que introduce un nuevo arco narrativo, el nuevo monstruo marino Megalodón, la gestión de flota y los modos de juego solo y de jugador contra entorno (PvE). También se ha compartido un anticipo de la Temporada 3, Into the Dragon's Wake, inspirará en la piratería china e introducirá el monstruo dragón volador y los modos de juego de cinco contra cinco y personaje contra personaje (PvP).

Ubisoft también está de celebración porque Prince of Persia cumple 35 años, y lo hace con nuevos contenidos para The Lost Crown, con la actualización Mask of Darkness, y The Rogue Prince of Persia, con The Temple of Fire. Y para 2026, la desarrolladora recupera uno de los títulos más queridos por los seguidores de este juego: The Sands of Time.

El grupo de percusión Taiko Project ha introducido Assassin's Creed: Shadows, el título de la franquicia inspirado en Japón, al final del periodo Sengoku, en el siglo XVI. La desarrolladora ha avanzado una de sus características: introduce el ciclo anual, lo que significa que se podrán redescubrir los mismos parajes en distintas estaciones del año.

También se ha anunciado ANNO: 117 Pax Romana, un nuevo capítulo de esta franquicia histórica que saldrá en 2025 para PC y consola, en el que el jugador podrá convertirse en gobernante romano y desafiar el statu quo del Imperio.

Avatar Frontiers, el título basado en la franquicia cinematográfica Avatar, tendrá nuevos contenidos el 16 de julio con The sky breaker, mientras The Crew Motor Fest incorporará en noviembre The Chase Squad, un modo de juego de persecución y huída con la Policía. También está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 The Rocksmith, la suscripción para aprender a tocar la guitarra, que incorpora nuevas canciones cada mes.