El aspirador Duoflex HX1 Total Care no deja rastro de polvo o suciedad, pero su peso puede ser un inconveniente

El nuevo aspirador sin cables de Miele, Duoflex HX1 Total Care, alcanza cada mota de polvo, pelos y, en definitiva, suciedad que encuentre a su paso, independientemente del tipo de terreno por el que se mueva, ya que es capaz de diferenciar la tarima de una alfombra y ajusta su velocidad para que cada pasada sea eficiente, aunque a veces puede ser un poco pesada.

La evolución tecnológica ha hecho que nos olvidemos en cuestión de años de electrodomésticos antiguos y aparatosos para dar paso a otros más modernos, cómodos y eficaces, lo que facilita un uso diario y hace que las tareas de la casa sean menos tediosas e invirtamos menos tiempo en ellas.

El fabricante de electrodomésticos Miele es consciente de ello y, por eso, ha desarrollado un aspirador sin cables que permite una limpieza fácil y rápida, unas ventajas que se materializan en un diseño cromático en color negro (Obsidian Black), con un tubo de aspiración en color cobrizo que puede encajar en la decoración de cualquier hogar.

En Portaltic hemos probado uno de los últimos productos que se han incorporado al catálogo de la marca, Duoflex HX1 Total Care, y podemos decir que ya ni nos acordamos de lo que es utilizar un aspirador tradicional -también conocido como de trineo-, ni mucho menos lo que significa usar un robot aspirador.

Si un aspirador antiguo tiene grandes inconvenientes, como su peso, el ruido que hace o que necesita tanto bolsas desechables para la suciedad como un espacio de almacenamiento más grande para guardarlo, eso no sucede con un electrodoméstico como Duoflex, que se puede colocar en cualquier espacio y dispone de un soporte de pared metálico en color negro para fijarlo en una superficie vertical. Gracias a la función Grab&Go y al soporte de pared con sistema SpeedLock, es posible tener el dispositivo a mano y listo para su uso.

Tampoco hemos echado demasiado en falta un robot aspirador durante las pruebas, porque contamos con la experiencia de varios de ellos y seguimos encontrando el mismo inconveniente: no siguen con exactitud las rutas preestablecidas, lo que hace que en ocasiones partes de la casa se queden sin aspirar.

Por eso, encontramos una gran ventaja en Duoflex HX1 Total Care ya desde el primer contacto nos empieza a convencer, ya que su puesta en marcha es sencilla. Su diseño modular hace que solo sea necesario un par de pasos para empezar a aspirar, después de elegir el cabezal que vamos a utilizar -que vienen con un anillo deslizante para bloquear el cepillo eléctrico durante su uso- y colocar el tubo de aspiración sobre él.

En total, tiene dos cepillos MultiFloor HX-EB 20, uno más grande y otro de menor tamaño, que se limpian muy bien porque tienen un mecanismo de desbloqueo que permite sacar fácilmente el rodillo y eliminar los pelos que se hayan quedado enrollados durante el proceso de aspirado.

También incluye un accesorio para limpiar tapicerías HX-UN y otro cabezal plano para alcanzar la suciedad depositada en esquinas y otros espacios más estrechos. Si bien es cierto que tiene un accesorio dedicado para sofás y otras superficies similares, el resultado es muy bueno aun utilizando el cepillo eléctrico MultiFloor: no elimina todo, pero sí acaba con buena parte del pelo depositado en de nuestras mascotas sobre los sofás.

El aspirador, que no está diseñado para ser utilizado en exteriores, se maneja perfectamente sobre todo tipo de suelos de interior, incluso si se usa sobre alfombras y moquetas. En nuestro caso, no podemos estar más conformes con su trabajo sobre un felpudo, ya que acaba con el cabello suelto con solo un par de pasadas.

Esto es posible porque el producto de Miele tiene un sistema que puede reconocer el tipo de superficie e incrementa su potencia si así es necesario. No obstante, esto también se puede controlar de forma manual, ya que tiene dos botones para regular la potencia del aspirador.

Tarda en cargar y es un poco pesada

En total, se puede utilizar este aspirador durante unos 55 minutos gracias a que está equipado con una batería de iones de litio. Este tiempo es suficiente para limpiar un piso de unos 80 metros cuadrados como en nuestro caso, incluso pasando dos veces por cada habitación por si fuera necesario. Sin embargo, que tarde hasta tres horas y media en cargarse por completo puede ser un peligro para los que siempre vayan con la hora pegada y necesiten darle un repaso a su casa antes de una visita.

Hacerse con este aspirador no es en absoluto complicado, ya que tiene un formato muy manejable, que permite el intercambio fácil de piezas y cabezales. No obstante, no acaba de convencernos el procedimiento de vaciado del depósito. Y es que, para volcar el recipiente recogepolvo, primero se debe quitar el tubo aspirador y, con el mango del aspirador, acercarnos a un cubo de basura en el que evacuar la suciedad. Esta, en todo caso, se debe volcar en el momento en el que se alcanza el indicador 'Max' para una limpieza eficiente.

Si bien el depósito -con una capacidad de 0,3 litros- cuenta con un botón que desbloquea la tapa, en ocasiones la limpieza automática que ofrece solo este mecanismo se queda corta y hay que meter la mano para agarrar las pelusas y el resto de material aspirado y tirarlo a la papelera.

El peso es otro de los aspectos que nos ha costado encontrarle el punto. Si bien Duoflex HX1 Total Care se puede utilizar con una sola mano y el cabezal se dirige con suavidad hacia la dirección en la que lo manejemos, se hace complicado realizar el proceso de limpieza completa sin sostenerlo en alguna ocasión con las dos manos, porque sus 3,1 kilos se hacen cuesta arriba si no tenemos un brazo en condiciones.

Como detalle adicional, no hubiera estado nada mal que Miele hubiese añadido un tubo flexible que permitiera limpiar mejor y más a fondo por debajo de la cama y otras zonas difíciles, ya que al integrar un tubo aspirador rígido exige agacharse en algunas partes de la casa donde cueste más llegar.

A pesar de estos inconvenientes, el resultado de Duoflex HX1 Total Care es tan bueno y eficiente que poco importa lo que pese o lo que tarde en cargarse: es el producto que necesita cualquier maniático de la limpieza o amante de los animales si quieren tener la casa en condiciones.