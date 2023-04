Pelayo Díaz se ha convertido en trendic topic por no aceptar del todo bien las críticas. El diseñador de moda publicó una serie de fotos en las que lucía unos pantalones cortos para ir al gimnasio, que parecían ropa interior, y unas deportivas, pero también llevaba una chaqueta y un bolso más elegante, mezclando así dos estilos opuestos. El outfit causó diversidad de opiniones y muchos comentarios.

Entre todos ellos, una usuaria de Instagram compartió su imagen junto a un gran «no», demostrando que este estilismo no era de su agrado. Una opinión que no sentó nada bien a Pelayo Díaz, que se fijó en que esta chica ponía en su perfil que es la encargada de llevar las redes sociales de Stradivarius. «¿Y tú llevas las redes de Stradivarius? Muy profesional», escribió por mensaje privado. Sin embargo, no se limitó solo a esto, sino que publicó una captura de la conversación.

«Uno recibe muchas críticas y mucho hate en cada publicación y relativiza. No es ok, pero es ok, cada uno su vida y su limitada educación. Pero que gente que trabaja en la industria como esta chica dedique su tiempo a compartir mi contenido me parece interesante», puso en una story. «Jamás compartiría una imagen de algo que no me gusta con un no gigante tratando de aleccionar a mis seguidores y al mundo de lo mal que me parece el trabajo de alguien», continuó criticando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz)

«No es el primer ejemplo, pero ya no me apetece ignorar el tema. Ahora voy a exponer a los bullies que hay en esta industria y espero que tu jefa o jefe vea cómo manejas tus redes, porque si así llevas tu tema personal, no me quiero imaginar cómo llevarás las de Stradivarius, qué vergüenza», añadió.

Que te inviten a desfiles de alta costura o viajes a St. Barth, viendo como actúas, solo te convierte en un snob y en un abusón. Espero que tengas la misma reacción cuando critiquen un look tuyo en una revista de moda pic.twitter.com/PhMtXTcH9h — Isabel Díaz ❤️‍🩹 ⚖️ (@Isabeldiazc92) April 10, 2023

Pelayo Díaz es un ser despreciable que pide que despidan a una chica por opinar que NO le gusta un outfit suyo.



Lo altivo y egocéntrico que es contestando… Que dé gracias de que opinen sobre sus outfits y no sobre su repugnante personalidad.



*El nombre de ella lo he tapado yo. pic.twitter.com/w2VQGKrMhf — Ojito 👁 (@ElojoquetodoTV) April 11, 2023

Y el narcisista no tiene otra cosa que hacer que exponerla delante de sus fanes, para que vayan a destriparla, metiendo también de por medio a la marca para la que trabaja la chica @stradivarius pic.twitter.com/zy8FX1arnJ — Isabel Díaz ❤️‍🩹 ⚖️ (@Isabeldiazc92) April 10, 2023

Yo solo pido que @stradivarius haga algo con el bullying que el señor pelayo díaz está haciendo con esta pobre chica que solo se dedica a hacer su trabajo.



"Chicxs, no seáis HATERS" > para, a continuación, hatearla lo máximo posible.



Eres despreciable, @princepelayo https://t.co/gUy6V93key — Flauter (@flautertv) April 11, 2023

Pelayo Díaz continuó en sus siguientes stories recomendando a la gente que no fuera hater porque «nadie quiere a un hater en su empresa». «La gente con éxito no tiene tiempo para estas cosas, la gente con éxito está siempre trabajando o en St. Barth, y si no sabes lo que es St. Barth, entonces deberías estar currando, no odiando», dijo.

Por último, compartió otro story en Instagram en el que se veía el mensaje «dedícate más tiempo» que había publicado ella, y le respondió: «Dedícate más tiempo, publica la tía. Sí, el tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana».