Seguro que lo has dicho o escuchado en las últimas semanas. El «¿Cómo están los máquinas?» de David Bisbal está en boca de todos. Y es que la ya mítica frase del cantante ha dado para mucho, tanto que la cuenta de @cas.horrach en Instagram ha hecho su versión del 'meme' en versión mallorquina. Un doblaje de la frase del artista según los diferentes pueblos de la Isla, desde Llucmajor, hasta sa Pobla, Marratxí o Sóller, entre otros.

Y es que después de millones de reproducciones y cientos de memes, el mismo Bisbal dio las gracias por el cariño recibido. «Sobre todo a aquellas personas que han hecho memes con este saludo que, sinceramente, me salió de corazón. Gracias. Me he partido de risa con un montón de ellos. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Os quiero a todos», dijo el cantante almeriense en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cas Horrach (@cas.horrach)

Todo empezó con un breve vídeo durante la celebración de #LOS40PrimaveraPop en el Wizink Center de Madrid. Antes de salir al escenario, Bisbal se topó con un grupo de seguidores que le pidieron hacerse una fotografía. El cantante se paró a saludar a sus fans y pronunció su célebre frase. Después, se echó una foto y añadió: «Vaya cadenilla guapa que tienes, eh».

Tras la publicación, el vídeo ha conseguido millones de reproducciones en la red social y también se ha hecho viral en Twitter, donde surgieron cientos de memes. Por ejemplo, reproduciendo la frase en diferentes idiomas o imitando a personajes como Dumbledore, el director de Hogwarts en Harry Potter.