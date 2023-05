Noh Huyn-soo es un estudiante de arte chino que acabó con la obra ‘Comediante’ de Maurizio Cattelan de un bocado.

El joven que estudia arte en Corea del Sur se comió el plátano pegado con cinta aislante a la pared que protagonizaba la obra expuesta en un museo Arte Leem de Seúl y que estaba valorada nada más y nada menos que en 120.000 euros.

El momento en que el estudiante coge el plátano y se lo come porque «tenía hambre» ya que no había desayunado no tardó en hacerse viral.

Ante tal acto revolucionario el auto de la obra comentó que «no pasa nada porque la pieza de fruta la cambian cada 2 ó 3 días».

Esta es la segunda vez que el plátano acaba engullido por alguien.