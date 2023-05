La llegada del verano y la masificación turística que se avecina en Mallorca hace temer a los residentes que vuelvan a repetirse, un año más, las imágenes de playas y lugares icónicos repletos de gente. Precisamente, este debate sobre las aglomeraciones en los lugares 'instagrameables' se ha vuelto a abrir a causa de un vídeo que ha compartido la activista e influencer Sareur (@sareur_) en TikTok durante sus vacaciones en la Isla. Y es que, según cuenta ha recibido cientos de peticiones de residentes rogándole que comparta la ubicación exacta en redes sociales de los lugares que visita.

«Muchas personas de Mallorca me han escrito para pedirme por favor que no compartiera los sitios a los que he ido o calas o sitios que son más secretos. La verdad es que los entiendo al cien por cien porque mi percepción de este sitio es que es una isla súper bonita, a nivel de naturaleza es increíble, pero realmente parece un parque de atracciones», empieza contando la influencer en un vídeo en la red social.

Para después contar su experiencia de estos días de vacaciones en Mallorca. «Las infraestructuras son las turistas, los precios son una locura, hemos comido fatal todos los días y carísimo. Las cartas de los restaurante están en inglés, todos los empleados te hablan directamente en alemán, inglés o francés. Entiendo que los mallorquines estén hartos del turismo. Hemos presumido mucho de ser capital europea del turismo y al final, ¿para qué? Nos quedamos sin poder disfrutar de nuestra casa», añade.

Muchos usuarios han respondido en comentarios dándole las gracias por mostrar las consecuencias de la masificación. «Soy de Mallorca, y me fastidia bastante la masificación del turismo que hay en las islas. Pedimos que no se etiqueten las ubicaciones, ya que maltratan nuestra isla. También es el hecho de querer ir a la playa y no encontrar sitio porqué está masificada, añadir que ensucian las playas. Lo que queremos es que respeten nuestra isla, pero bueno… gracias por dar voz», ha escrito una seguidora en el vídeo.

Por lo contrario, otro usuario opina lo contrario. «No. Los mallorquines no estamos hartos del turismo. Los que vivimos directa o indirectamente de ellos. Welcome siempre», asegura.