Si te has despertado con un mensaje de buenos días de Miguel Ángel Silvestre ya sabrás de qué trata esta noticia. Si no es así, todavía estás a tiempo de recibir el mensaje mañanero del actor español que ha incendiado estos días Instagram. La Vecina Rubia, una de las 'influencers' españolas con más seguidores, ha cumplido el sueño de muchas y muchos. La creadora de contenido ha aprovechado la última novedad de Instagram para crear un nuevo canal de difusión al que ha llamado 'Dramachat' y ha invitado a todas sus seguidoras a unirse junto a Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre y Jon Kortajarena quienes no han tardado actuar.