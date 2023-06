'La Pelo' se ha convertido en toda una influencer con más de un millón de seguidores en redes sociales que siguen sus pasos en el mundo de los mercadillos. La conocida youtuber -de la que se desconoce su nombre de pila- ha pasado unos días de vacaciones en Mallorca, donde no se ha podido resistir a visitar algunos de sus mercadillos de segunda mano. La joven sevillana, de 19 años, es fiel a sus principios y con su lema de «aquí no se tira ná» ya ha conseguido reunir a una comunidad de más de un millón de «pelowers».

«Me encanta Mallorca», dice la influencer nada más descolgar el teléfono. Y es que a las pruebas se remite, esta ha sido la quinta vez que ha visitado la Isla y, en menos de un mes y medio, volverá a pisar tierras mallorquinas. «Esta vez he estado por la parte de Manacor, he estado en casa de una familia de 'pelowers' con la que tengo muy buena relación. Ellos vinieron a una firma de mi libro, me habían invitado y se los debía. Hemos estado todo el fin de semana de turisteo», cuenta.

Y más allá de la Catedral o las playas cristalinas, la reina de las gangas no ha querido perderse algunos de los mercadillos más famosos de la Isla. «Estuvimos en un mercadillo de segunda mano de Manacor que se celebra cada segundo sábado del mes y el domingo fuimos al de antigüedades de Consell», explica. Preguntada sobre el material que ha conseguido, lo confirma: ha llenado su maleta de chollos al menor precio posible. Y es que 'La Pelo' es fiel a sus ideas, tanto que en la pasada gala de los premios Goya sorprendió con un vestido de dos euros que compró hace años en un mercadillo.

«En los mercadillos de Mallorca he encontrado vestidos, bañadores, incluso me lleva dos prendas por un euros y mi madre una sombrilla por dos euros. En Manacor había mucha más ropa, mientras que en Consell había más objetos y antigüedades», recuerda sobre su ruta del fin de semana. Y es que con poco dinero ha llenado las maletas, incluso más de la cuenta. «Y todo lo que he tenido que dejar en tierra, mi objetivo es viajar con poco y gastando lo menos posible. Se ha quedado en casa de la familia, no tendría ningún sentido que ahora pagase por que me lo manden».

Más allá de los mercadillos, 'La Pelo' es una fan de Mallorca, incluida su gastronomía. «Hasta hace nada la ensaimada no me llamaba nada la atención, solo había probado las industriales y no me había gustado. El otro día me dijeron prueba esta, era una de una panadería que llevaba chocolate y nueces, y me encantó. No puedo parar de pensar en esa ensaimada», asegura entre risas.