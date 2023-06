La llegada del verano y la masificación turística que se avecina en Mallorca hace temer a los residentes que vuelvan a repetirse, un año más, las imágenes de playas y lugares icónicos repletos de gente. Es el caso de esta tiktoker (@poisonscorpio01) que ha pedido en la red social que no se compartan las localizaciones de las calas de la Isla en las redes sociales. «Por favor no hagáis mas videos de Mallorca, estáis siendo cómplices de la destrucción de todos nuestros ecosistemas. Venid, disfrutad y ya», reclama la joven.

«Por cuatro likes estáis jodiendo toda la isla», asegura en un vídeo en el que aparece indignada por la situación. Y añade: «En realidad no estáis haciéndole ningún favor a la isla, ni a nadie. Lo único que conseguís con estos vídeos es joder el ecosistema, aportar a la inflación de los precios desorbitados que tenemos aquí y, en realidad, si la gente fue cuidadosa daría igual. El problema es que la gente viene y te deja el bote de la crema solar tirado, el botellón en la playa y los peces ya no vienen».

«Hay playas que los mallorquines tenemos celositas, pero viene un colega de la Península y se las enseñamos porque sabemos que va a respetar», asegura. Para luego seguir con el debate de la masificación de algunos lugares, «un cabe un alma más, no necesitamos más publicidad», opina la joven. «No los subáis a las redes, poca inteligencia, que estoy muy quemada con esto», concluye la tiktoker en el vídeo.

Muchos usuarios han respondido en comentarios en los que se ha vuelto a abrir el debate sobre si hay que guardar en secreto según que localizaciones. «Por mucho q vivas alli, las calas no son exclusivas para ti. Entiendo lo del ecosistema, pero eso es problema de la sociedad, no de q enseñen calas», ha escrito una usuaria. Mientras que otro asegura: «Nos quejamos del turismo, pero sin ellos no seríamos nada. A ver sí pensamos un poco más».