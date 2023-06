Susanna Griso, en un directo: «A esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla»

Polémica en Espejo Público. La presentadora del espacio televisivo, Susanna Griso, se ha convertido en el centro de duras críticas en redes sociales, al jugarle una mala pasada un micro abierto, durante una conexión en directo: «A esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla». El nombre de la periodista se ha mantenido como uno de los temas más comentados en Twitter, aglutinando duras reprimendas.

Han bastado solo diez segundos para hacer estallar la polémica. Durante la emisión de este jueves del programa Espejo Público, de Antena 3, una conexión en directo, a priori sin mayores complicaciones, ha ennegrecido la jornada. Una joven reportera estaba entrevistando a un opositor en León, que había logrado examinarse por los pelos, al quedarse encerrado en una cafetería. Mientras el hombre y la reportera trataban la anécdota, desde plató, se ha escuchado de repente a Susanna Griso a través de un micro abierto, diciendo en tono seco: «A esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla». La corta, pero demoledora frase ha sido escuchada por la reportera y todos los espectadores. Sin embargo, tras ello, desde realización se ha silenciado rápidamente el micro de la presentadora. Tanto la reportera, sobre el terreno, como desde plató, se ha continuado con la emisión regular, sin hacer mención a lo que acababa de suceder. «Esta chica que no se ni como se llama no me interesa verla»



Menuda falta de respeto a la reportera y que poca profesionalidad la de Susana Griso



pic.twitter.com/ZnoDrbK4eu — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) June 29, 2023 «Menuda falta de respeto a la reportera y qué poca profesionalidad la de Susanna Griso», «En serio, ¿es necesario ser tan desagradable?», «Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto» y «La mayoría de estas estrellas de la tv hablan así de sus reporteros, otra cosa es que no lo escuchemos» son solo una muestra de la oleada de críticas que se ha dado en redes sociales este jueves. Por el momento, ni la presentadora ni la reportera han hecho declaraciones al respecto de lo sucedido.