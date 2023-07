Uno de los grandes males por los que pasan los jóvenes hoy en día es, sin duda, el tema del alquiler. Cada día es más complicado conseguir un alquiler que no sea desorbitado o que el propietario no quiera subirle el precio. Eso mismo es lo que le ha pasado al usuario de Twitter @Alcachofitaa2, que ha publicado una conversación con su casero que no ha tardado en tener mucha repercusión en la red.

El casero ha vuelto a atacar, pero no ha contado con mi carta oculta:



Novio ha estudiado derecho😈 pic.twitter.com/1VE5GKp2im — Alcachofita 2.0🏳️‍⚧️✨ (@Alcachofitaa2) June 29, 2023 En la conversación, se ve como el casero intenta subirles el precio nuevamente, a lo que la chica responde "sería el 2% que marca la ley de arrendamientos interurbanos, que serían unos 7 euros, asi que no hay problema". El casero, desconcertado, negó que fuese esa cantidad a lo que la chica, con el as en la manga de que su novio ha estudiado derecho y conoce la ley, responde "Sí, serían 7 euros. Pero si quieres escríbele si tienes dudas". La conversación y la buena gestión por parte de esta pareja no tardó en hacerse viral al ser un problema recurrente al que muchos jóvenes se han enfrentado.