La ensaimada pasa de tradición a vanguardia en las cocinas. Tanto es así que el cocinero y colaborador de Zapenado, Gipsy Chef, aprovechó el último programa de la temporada para elaborar una curiosa receta: un peculiar bocadillo de ensaimada. Un plato rápido de hacer y que dejó sin palabras a sus compañeros Ares Teixidó, Santi Alverú y Berta Collado.

Para ello, utilizó una lata de anchoas, le quita el aceite de su conserva y las 'tunea' con pimienta negra, un chorrito de limón y de AOVE y un poco de perejil bien picadito. Por otro lado, coge una ensaimada y la deja tostándose en una sartén por la parte del centro. Acto seguido desmenuza el queso feta, corta unos trozos de queso de burgos y lo mezcla. También corta apio, pero solo una parte «del tallo y las hojitas».

Una vez tiene listo esto y la ensaimada se ha tostado, la retira de la sartén y comienza el emplatado que puedes ver en el vídeo principal de la noticia. «Para terminar pongo dulce de membrillo, que va increíble con el apio y las anchoas», aconseja. A pesar de la sorpresa de sus compañeros de programa, tras degustar la atrevida receta le dieron un aprobado al chef.

La receta ha creado un gran revuelo en las redes sociales. Incluso el conocido tuitero Àngel Aguiló ha hecho un vídeo con una recado para el programa de La Sexta. «Estamos hartos los mallorquines de que el nombre de la ensaimada se utilice en vano, de que cometáis estos sacrilegios», empieza diciendo. Y añade: «Si queréis preparar esta guarrada con pan lo hacéis, pero con la ensaimada no. En Madrid no hay ensaimadas, os lo hacen creer pero no son ni un sucedáneo». «Los mallorquines no queremos que juguéis con estas cosas», acaba señalando.