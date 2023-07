Es el vídeo viral del momento. La bronca de un vigilante de seguridad a unos turistas en un hotel de Magaluf ha triunfado entre los usuarios de las redes sociales. En el clip que se ha compartido en Twitter irrumpe un trabajador de seguridad en la habitación de establecimiento de Punta Ballena para regañar a un grupo de turistas que estaban armando jaleo desde primera hora de la mañana.

La actuación del hombre ha sido muy aplaudida en la red, de hecho, ya ha sido bautizado entre los internautas como el «sheriff de Magaluf». El trabajador, tras entrar en la habitación en la que hay siete jóvenes en su interior, procede a llamarles la atención tras las quejas del resto de clientes por el ruido y la imposibilidad de poder descansar durante toda la noche. «A las tres, a las cuatro, a las cinco, las familias con niños estaban llamando a recepción que no podían dormir», señala.

Magalluf, six o seven in de morning pic.twitter.com/eL4xUem4Ys — Álvaro Ramos (@XoquinsRevival) July 25, 2023

Más allá de su aplaudida actuación, otra de las cosas más comentadas en redes sociales ha sido su peculiar mezcla de español e inglés a la hora de regañarles. El vigilante ha utilizado lo que muchos ya conocen como spanglish. «In the morning in the wowww. Perfecto, perfecto my friend. Muy bien, ok. Seven in the morning, familys and babys sleeping. In telephon the recepción», dice el trabajador mientras ellos piden perdón.

El vídeo fue compartido por uno de los chicos que aparecen en el vídeo en su cuenta de TikTok, donde ya cuenta con más de siete millones de reproducciones. También ha publicado otros clips de sus vacaciones en Mallorca, entre ellos una noche de fiesta en BCM.