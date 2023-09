Un hombre de 25 años ha sido detenido tras agredir sexualmente a la reportera de televisión Isa Balado mientras hacía un directo este mediodía para el programa de Cuatro «En boca de todos» en las inmediaciones de la plaza Tirso de Molina de Madrid, han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

La Policía ha arrestado al hombre en la zona justo después los hechos y lo ha trasladado a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias (UFAM), después de la llamada de la propia Balado, quien ha denunciado que le había dado una palmada en el trasero y, posteriormente, le había tocado el pelo. Como se ha podido ver en directo, el joven, de nacionalidad rumana, se ha dirigido a la periodista, le ha tocado el culo a la vez que le ha preguntado para qué canal de televisión trabajaba y ha permanecido a su lado mientras Balado continuaba con su trabajo.

El vídeo, que se ha hecho enseguida viral en la red social X (antes Twitter), ha generado indignación entre compañeros de profesión de la periodista y entre políticos, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que los tocamientos no consentidos son violencia sexual y ha mostrado su apoyo a la reportera. «Lo que hasta ahora era 'normal' ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres (...). Solo sí es sí», ha escrito.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

El primero en reaccionar a la agresión ha sido, en directo, el presentador de «En boca de todos», Nacho Abad, tras lo que la propia víctima ha recriminado al agresor: «Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando». «¿Yo te he tocado el culo? Perdón. No te quería tocar el culo», le ha respondido el joven, tras lo que ha tocado la cabeza a la reportera y se ha alejado del lugar por el mismo camino.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

A todas horas y en todas partes. Solo Sí es Sí. Todo nuestro apoyo a @IsaBalado. #SeAcabó pic.twitter.com/NAUsnXYrxr — Podemos (@PODEMOS) September 12, 2023

«No tienes nada que sentir tú: tú estás haciendo tu trabajo tan bien como sabes siempre y llega un imbécil y va y te toca el culo en directo con ningún derecho. De verdad, me indigna», ha dicho Abad una vez que el hombre se había alejado de la cámara. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, también ha mandado su apoyo a Balado y ha lanzado una petición a sus compañeros y a cualquier persona: «La próxima vez, en vez de obligarla a ella a enfrentarse al agresor, con riesgo evidente de sufrir otro tocamiento, o algo peor, paren para identificarlo a él y poder denunciar, si ella toma esa decisión», ha escrito en X.

«La impunidad con la que actúan los agresores, incluso en la TV o con el mundo entero mirando la final de un mundial disponiendo de nuestros cuerpos se tiene que acabar», ha publicado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. También compañeras de profesión de Balado han mostrado su indignación: «Estás currando, en directo, llega un hombre, te toca el culo. Lo enfocan. 'No he querido tocarte el culo', dice. Se va tocándole la cabecita con condescendencia como si nada hubiera pasado. Y así cada día, muchos días», ha recriminado la periodista Isabel Valdés.