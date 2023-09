Una joven tiktokera, @marilarat, se ha vuelto viral al dar su opinión sobre otro vídeo que no para de captar visualizaciones. Hace unas semanas la usuaria @raquelanne, una estadounidense que lleva cinco años viviendo en España, publicó un vídeo sobre gestos que los españoles utilizan a diario que en su país nadie entendería. Dicho post apareció en la selección de TikTok para @marilarat y la hilarante respuesta ha irrumpido en las redes.

Esta última defiende «para reflexionar» que acaba de enterarse que gestos que usa toda España cada día no son interpretados de la misma forma en otros países: «Pensé que eran internacionales», señaló.

Gestos como el de «mucha tela» o el de separar y juntar repetidas veces las yemas de los dedos en dirección al cielo no se entienda como «mucho» es algo que no puede procesar en su totalidad. «Yo es que te digo la verdad que no sé hablar sin gesticular, es como que le da pasión, le da vidilla a tu conversación», explica. Muchos de sus seguidores compartieron su punto de vista asegurando que los gestos «le dan más sentido a las frases».