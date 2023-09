El joven protagonista de las imágenes que se hicieron virales la semana pasada ha contado detalles de lo ocurrido después de ser cazado in fraganti teniendo relaciones sexuales con una mujer en el baño de un avión de EasyJet que cubría la ruta de Luton a Ibiza. Ahora se sabe que el joven de 23 años se encontraba con sus amigos viajando a la isla con motivo de su cumpleaños.

Ahora ha declarado a Wales Online que la mujer con la que estaba era una desconocida que conoció al subir al avión, y afirma que el sexo en el aire fue idea de ella. Dice que le siguió la corriente porque llevaba bebiendo desde las 10 de la mañana.

Explicó que vio a la mujer mientras embarcaba en el aeropuerto de Luton y que tenía «23 años y era guapa». La mujer y su amiga se sentaron frente a él y sus compañeros. Mientras hablaban, el hermano del hombre le propuso cambiar de asiento para que ella se sentara junto a él, y 40 minutos después ambos fueron juntos al baño. «Debían de llevar 40 minutos de vuelo cuando surgió la idea y nos pusimos manos a la obra».

También detalló que los auxiliares de vuelo les vieron entrar en el cubículo, pero como había estado bebiendo no le dieron importancia. A su llegada, el hombre fue recibido por la policía y se le prohibió volar con easyJet. Además, tuvo que pagar 360 libras en nuevos billetes de TUI para volver a casa. «Cuando volvimos al aeropuerto, easyJet nos dijo que ya no podíamos volar con ellos», señaló. Por otro lado, defiende que no puede ponerse en contacto con la mujer implicada porque no tiene su número.