«Calle es cuidar a tu familia», es la frase que se ha viralizado en el último fin de semana por el vídeo de un joven tiktoker, que se hace llamar 'Nano' en las redes sociales. Seguro que lo han visto, el vídeo, que empezó a convertirse en redes sociales, ha salido durante las últimas horas en todas las televisiones y diarios digitales. En la pieza asegura que cuenta con dos trabajos para contribuir a «sacar adelante» a su familia: «Si le faltan unas zapatillas a mi hermana, se las compro; si en casa falta aceite, compro una botella grande de aceite», decía.

El joven, de 22 años y cuyo nombre real es David, estuvo este lunes en TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. La presentadora conversó con el chico para conocer más detalles sobre el aplaudido vídeo. «Desde muy pequeñito empecé a cuidar a mi familia, me di cuenta de que tenía que ser el referente paterno, y me di cuenta por las cosas que he vivido», contó. «Estoy eternamente agradecido de que el vídeo haya llegado a tanta gente y que tantas personas me hayan apoyado», añadió visiblemente emocionado.

«Se me rompió el coche y estaba andando al trabajo, y lo que dije es una cosa que llevo pensando mucho tiempo», y añadía cuál era su objetivo: «Si llega a 20 chavales, ayudarles, y ha llegado a muchísimos más gracias a todas las personas». 'Nano' también dio detalles de lo que supone compaginar dos trabajos al mismo tiempo, uno de mañanas en un centro de logística y un segundo por las tardes y noches en una cadena de restauración. «A veces voy muy agobiado porque voy justo de tiempo, y no me gusta llegar justo ni tarde porque soy muy responsable».

En el plató también estuvo acompañado de su madre. Verena contó los duros momentos que han tenido que pasar. Tuvo a David con 22 años y un año después a su segundo hijo. Sin embargo, el padre de los niños tenía problemas con el alcohol y se marchó cuando el mayor tan solo tenía tres años. Verena tuvo otra pareja, era un amigo suyo y no podía ni imaginar que iba a hacerles lo que les hizo pasar. «Se volvió loco, murió su madre y empezó a pagarlo con nosotros, nos pegaba palizas, nos colgaba de un cuarto piso para castigarnos, a las cuatro de la mañana nos levantaba para tirarnos por las escaleras…», contó. Por ello, Verena estuvo en un centro de acogida para mujeres maltratadas, pero finalmente consiguieron salir de esa situación y vivir juntos