Muchos chicos de esta generación han aprendido a manejar varias herramientas tecnológicas, como los móviles, televisores inteligentes y hasta la famosa asistente virtual de Amazon, Alexa.

De hecho, se han dado casos de niños que hacen compras por Internet con su ayuda y dejan a sus padres en shock al ver el recibo, pero un niño sorprendió a todos al usarla de una forma distinta, te contamos. Un niño en Brasil fue grabado en video haciendo sus deberes de matemáticas, pero para terminarlos sin esfuerzo, rápidamente ideó una estrategia ingeniosa para obtener las respuestas: preguntarle a Alexa. Parece que el 'peque', cuyo nombre se desconoce, no tenía ganas de hacer las sumas y las restas que le pusieron de deberes, así que empezó a susurrarle a Alexa las operaciones para anotarlas en su cuaderno sin que su mamá se diera cuenta.

Al principio le pregunta cuánto es 55 menos 43 y la asistente respondió 12 en voz baja, luego corre a la mesa y escribe el número en su libreta. Así, una tras otra, el pequeño se acercó varias veces para que Alexa le resolviera las operaciones y cuando acabó se lo dijo a su mamá, que estaba en otra habitación de su casa. Lo tierno del asunto es que el menor le dio las gracias a Alexa y ella le dijo: «Un placer ayudarte», además al final se alejó bailando en señal de triunfo por «haberse salido con la suya».

Al difundirse el video de este niño y su travesura se hizo viral de inmediato en redes sociales y los usuarios señalaron que verlo usar de esa manera a Alexa les causó mucha sorpresa, pero también humor. «Nadie dice que el niño le dio las gracias, no sabrá sumar pero educación tiene», «Podría decir que es malo en matemáticas pero inteligente para la vida y conseguir respuestas», «Capacidad de resolver problemas matemáticos= 0%. Capacidad de resolver problemas en la vida= 100%», «Alexa es una gran cómplice», «Alexa es la mejor», «Jajaja ese niño es un genio, me hizo reír», «Necesito una Alexa en mi vida» y «Tremendo niño, nunca se me hubiera ocurrido», fueron algunos. Internautas afirmaron no saber la capacidad que tiene la asistente Alexa de susurrar Una parte de los comentarios se centró en destacar el mal comportamiento del niño, pues no aprendería las matemáticas por su cuenta y otros, en expresar su ignorancia sobre la capacidad de la asistente Alexa de susurrar. Por último, algunos padres comentaron que de hecho sus hijos también habían usado a Alexa para hacer sus deberes y se enteraron porque los pequeños acababan muy rápido las actividades, por lo que tuvieron que alejarlas de su alcance.