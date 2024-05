El atípico 'influencer' mallorquín Miquel Montoro ha popularizado en las últimas horas una divertida iniciativa. El popular joven payés, que muestra su vida campestre en redes sociales, y cuyo gusto por las 'pilotes' le catapultó a la fama, ha bromeado con llamar a su cordero Broncano, como le han propuesto algunos de sus seguidores. Es conocida la buena relación entre el presentador de 'La Resistencia', David Broncano, y el de Sant Llorenç des Cardassar, en especial tras su primera entrevista para el programa de Movistar +, con la que Miquel Montoro se dio todavía más a conocer fuera de la isla.

La idea de llamar al cordero 'Broncano' tampoco es que agrade a Montoro. Y es que, como él mismo ha confesado en Instagram, prefiere llamarlo 'Glop'. Sin embargo, como muestra de afecto, confianza y un poco a modo de juego también, ha invitado a sus seguidores a elegir ellos el nombre del animal mediante una encuesta en la red social.

Una relación especial

Broncano y Montoro mantienen una vínculo especial, desde, por lo menos, su primera entrevista, hasta tal punto que el presentador ha visitado en Mallorca al payés en varias ocasiones. Una de las últimas fue hace dos años, cuando Montoro invitó a su casa al presentador de 'La Resistencia' y el actor y presentador Arturo Valls. El joven les preparó en casa una «buena cena» con un pa amb oli, sobrasada y trempó y hasta se pudo ver a Broncano subido sobre el tractor de Montoro. No son los únicos rostros conocidos que ha recibido Miquel Montoro en Mallorca. Casi a modo de embajador de la cultura mallorquina popular, le han visitado otros famosos como la cantante Lola Índigo.

18 años

Este 7 de febrero Miquel Montoro cumplió la mayoría de edad. Hace ya siete años que saltó a la fama con su famoso vídeo de 'ses taronjes', en YouTube. Sobre el paso del tiempo y la gestión de su enorme popularidad casi repentina, contó en una entrevista a Ultima Hora: «Tengo la suerte que vivo entre dos pueblos (Sant Llorenç y Artà) y aquí siempre he sido ‘en Montoro’, todo el mundo me conoce y ya está, pero sí que lo noto cuando viajo fuera y me piden una foto. La primera vez impacta pero no es una cosa que me moleste. Me he acostumbrado».