Miles de aficionados recibieron este lunes a los héroes de Berlín en una fiesta por todo lo alto que culmina en Cibeles con Morata como maestro de ceremonias y cánticos de ‘Gibraltar es español’. En plena fiesta, Rodri cogió el micrófono para lanzar un «¡Gibraltar, español!» al que se sumaron algunos internacionales y la afición allí reunida. Morata le recordó al centrocampista que «cuidado que juegas en el Manchester City»... El cántico se repitió varias veces durante la celebración.

Morata fue presentando una a uno a sus compañeros. Algunos se mostraron comedidos como Mikel Merino, pero otros desataron su euforia como Carvajal, que subió al escenario sin camiseta, o Dani Olmo, que cantó con desigual fortuna ‘Como camarón’ de Estopa. A muchos de los futbolistas les precedía en su presentación una canción de su gusto. Morata mostró su «auténtico orgullo» por ser el portador del brazalete y aseguró haberse dejado la vida por conseguir un título así ante los miles de aficionados que se agolparon en la Plaza de Cibeles, punto final de la jornada de celebración que el equipo ha llevado a cabo por las calles de Madrid.

Los jugadores han reclamado el Balón de Oro para Rodri y Nico Williams ha desatado la locura cuando ha aparecido en el escenario, aunque el autor del primer gol de la final no ha sido de los más expresivos. De los últimos en salir y el más aclamado ha sido Marc Cucurella, el auténtico alma de este grupo, que a petición del público tuvo que cantar una ‘canción’ compuesto por él. Tras la presentación de los jugadores llegó el turno del seleccionador, Luis de la Fuente, que fue manteado por sus jugadores. «Unidos somos más fuertes», expresó el seleccionador. Tras él llegó el turno del resto del staff de la selección y la actuación de Aitana. El We are the Champions puso el colofón a la fiesta de los tetracampeones de Europa.