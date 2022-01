El presidente del Consell d’Eivissa y máximo responsable del departamento de Turisme de la institución insular, Vicent Marí (Santa Eulària des Riu, 1965), regresa de Fitur satisfecho ya que las perspectivas auguran una buena temporada si la situación sanitaria y las restricciones de los países emisores así lo permiten.

¿Con qué sensación vuelven de Fitur?

Hago un balance positivo. A pesar de las restricciones, el ambiente que se respiraba en el sector turístico hay ganas e ilusión de recuperar la actividad perdida este tiempo.

El turismo mayoritario el año pasado en Eivissa fue el nacional por las restricciones en países como el Reino Unido. ¿Se mantendrán los más de 600.000 turistas españoles este año?

Estoy convencido. El turismo nacional es estratégico, está bien comunicado por vía aérea y marítima y es un mercado fiel y estable. Con las diferentes pruebas deportivas que tenemos en abril, como el Ibiza Marathon o la Vuelta a Ibiza BTT, auguro un inicio de temporada positivo, con muchos negocios abiertos y una ocupación bastantes buena. El riesgo más grande son las restricciones en otros países a la hora de viajar. Pero las ganas y los medios para viajar a Eivissa existen. Y los datos así lo reflejan: las reservas con el Reino Unido, que es nuestro principal mercado, son ahora mismo superiores a las de 2019 y las aerolíneas también ofrecen más asientos. Este será el de la recuperación del turismo británico.

¿Por qué en esta edición de Fitur el Consell d’Eivissa ha apostado por el deporte?

Porque el deporte es otra manera de dar a conocer Eivissa y un atrayente de turismo. No olvidemos que en 2023 el Multisport World Championships atraerá entre seis y siete mil deportistas en los seis campeonatos mundiales que se celebrarán. Todos los deportistas vienen acompañados por sus familiares y los miembros de su equipo, que cuando se van hablan bien del destino que han visitado y vuelvan en un futuro. Es una manera de que Ibiza no se conozca solo por el ocio, el sol y la playa sino también por el deporte y nuestra cultura y gastronomía.

¿Qué supondrá para Ibiza el Multisport World Championships en 2023?

Se celebrará en la primavera de 2023 en unas fechas que se anunciarán próximamente y en él participarán todos los municipios de la isla. Es un escaparate ideal para la isla. Es una apuesta muy importante en el que más de seis mil atletas se reunirán para durante dos semanas. Nos dará prestigio como destino y nos consolida como una oferta diversificada.

A nadie se le escapa la relación de Eivissa con la música electrónica a nivel muncial. ¿Por qué no se promociona a través de las instituciones? ¿Se esconde?

No, todo lo contrario. El ocio es uno de los productos que tenemos y que es conocido mundialmente. A la gente le gusta divertirse cuando va de vacaciones y Eivissa ofrece esta diversión: somos la capital mundial del ocio. Pero no somos solo ocio y no queremos que la gente venga exclusivamente por él sino que conozca nuestros tesoros y nuestra historia. El ocio es una oferta que no podemos esconder porque tenemos grandes empresas y muchos trabajadores que viven de ello. El ocio es un producto turístico de primer orden.

¿Las discotecas trabajarán a pleno rendimiento este verano?

Es un sector que lleva dos años cerrado y que ha sido muy responsable durante este tiempo. Ellos decidieron no abrir por el riesgo que suponía y para preservar la marca ‘Ibiza’. Se merecen que, una vez desaparezca el riesgo sanitario, abrir y funcionar con normalidad.

¿Eivissa continúa siendo un lugar propicio para invertir por parte de las empresas del sector turístico?

Sin ninguna duda. Desde la ley turística de 2012 ha habido un alud de inversiones en el sector turístico que ha transformado la oferta en Eivissa, dando un salto cualitativo de primer nivel. Las instalaciones turísticas de Eivissa son de las más modernas del mundo. Se ha hecho un gran esfuerzo inversor que aún continúa y se está apostando por reducir emisiones, ahorro energético e hídrico, que es por lo que apuesta la Unión Europea y es lo que reclama el viajero.

Fitur ha estado marcado por el anuncio de Armengol de una nueva ley turística. ¿Qué le pareció su presentación y los cambios anunciados?

Me pareció un acto de propaganda política. Esta ley no se ha tratado con los consells, que son las instituciones que la tienen que aplicar. Tampoco se ha hablado con el sector turístico. Una ley tan importante que no tenga en cuenta al sector ni a los consells nace coja. El fondo de la ley lo podemos discutir y mejorar entre todos, pero el afán de propaganda del Govern les pierde. Se ha perdido la oportunidad de trabajar entre todos una ley que tiene que beneficiar al sector, como lo hizo la ley de 2012.

Una de las medidas anunciadas ha sido la de las camas elevables. ¿Le parece bien?

Muchos hoteles ya las tienen, no es novedoso. Hay que pensar también en los establecimientos pequeños, que no tienen tantas posibilidades y necesitan más tiempo. Pero estoy a favor de mejorar las condiciones de los trabajadores.