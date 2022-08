El mundo de la empresa es cada vez más complejo y hace que las relaciones con los clientes a veces no sean sencillas, en especial por todo el flujo de información que hay que manejar sobre ellos.

Por suerte, desde hace un tiempo tenemos el CRM de Software del Sol y otras soluciones similares que facilitan mucho la interacción con los clientes y su gestión por parte de la empresa.

Automatiza los procesos de marketing

Una compañía no es nada sin su sección de marketing, pues esta es la encargada de vender los productos y a ello ayuda un CRM, un software de gestión de relaciones con clientes, puesto que automatiza muchos procesos. Se encarga de realizar campañas de envíos automáticos de e-mails o puede planificar las siguientes acciones comerciales, siempre teniendo en mente las nuevas leyes de protección de datos. De esta forma, se pueden crear plantillas personalizadas y usarlas para los clientes, con envíos de catálogos, ofertas, e incluso generar un presupuesto en un clic, añadiendo imágenes del producto.

Se tiene un análisis de ventas en tiempo real

Los procesos se mejoran cuando se obtienen datos y se toman decisiones con base en ellos, por lo que un CRM permite tener una buena perspectiva del funcionamiento del equipo de ventas. Nos da informes de los ingresos previstos, de qué objetivos se han alcanzado, cómo va la facturación, qué productos han sido los más vendidos, etc., y todo ello desde la misma plataforma.

Integración con otros programas

Dentro de una empresa no solo se utiliza un CRM, sino que también se emplea otro tipo de software: el de facturación, calendarios como el de Google, Office 365, de forma que el CMR se integra con todos ellos para el intercambio de datos. Es algo normal, pero no lo era hasta no hace tanto tiempo y había que tener cuidado porque los datos generados en un programa eran incompatibles con otro, lo que no ocurre con los CMR.

Centralización de datos

Cuando una empresa tiene varios trabajadores en el departamento de marketing, antes o después se va a encontrar con el problema de la gestión de los datos, ya que ahora entran por fuentes distintas. E-mails, programas de creación de pedidos, mensajes de WhatsApp, etc., son solo algunas de las fuentes de datos que nos podemos encontrar y que al final hacen imposible llevar a cabo una negociación, dificultan los pedidos y no generan más que inconvenientes. Así, la idea de un CRM también es tener todos los datos en un mismo sitio, y que se puedan introducir desde el propio CRM que, además puede programarse en la nube, de manera que los trabajadores van a tener acceso a él en sus tablets o teléfonos.

Facilita la comunicación entre los miembros del equipo

Todos los miembros del equipo que se encarga de atender a los clientes se tienen que comunicar entre sí, y para ello nada mejor que usar el propio CRM. Esto permite que las conversaciones no se dispersen y todo queda registrado, por lo que se puede recurrir a un mail recibido hace unas semanas con el fin de comprobar lo que se dijo, algo que ahorra muchos malentendidos.