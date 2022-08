El grupo Iberostar, impulsor del movimiento Wave of Change (Ola de cambio), es un abanderado de la sostenibilidad desde hace años. No hay postureo ni medias tintas, sino un firme convencimiento de la necesidad de proteger el medio ambiente. Fue en junio de 2018 cuando la vicepresidenta Gloria Fluxá explicó la iniciativa Wave of Change en una jornada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en empresas organizada por la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y el grupo hotelero. Entonces, incidió especialmente en tres acciones concretas: la reducción de plásticos de un solo uso, la pesca sostenible y la salud costera.

El compromiso de Iberostar con el medio ambiente es contundente, como queda claro en la Memoria de Sostenibilidad 2021, que repasa las principales actuaciones del grupo en este aspecto durante el pasado año. Miguel Fluxá, presidente del grupo Iberostar, en su carta ‘Un legado que mira hacia el futuro’ de la memoria de sostenibilidad 2021, explica que «la sostenibilidad es el motor de cambio para seguir construyendo un modelo de turismo responsable». Recuerda los retos de la Agenda 2030 de Iberostar en sus tres vertientes básicas: economía circular, consumo responsable de pescado y marisco y salud costera. Iberostar, respecto a la biodiversidad y el entorno natural, está centrado en la mejora de la gestión de su energía, sus emisiones de CO2, la lucha contra el cambio climático, el uso de materiales, la gestión de residuos, además de realizar prácticas responsables de abastecimiento. Entre las acciones llevadas a cabo el pasado 2021, la Memoria de Sostenibilidad recoge que Iberostar dio un impulso al uso responsable de los recursos en todos sus hoteles del mundo en los que se refiere al agua, la energía, los materiales y los alimentos. Iberostar ha creado un plan global de reducción de energía y un programa de ahorro energético para la consecución de los objetivos de eficiencia y descarbonización. Ha potenciado, además, el uso de energía proveniente de fuentes renovables. Iberostar ha reducido el 85% de las emisiones de alcance 1 y 2 y ha conseguido también la reducción del 50% de las emisiones de alcance 3 respecto a 2019. La hotelera presentó durante el pasado 2021 el nuevo departamento global de 3R (Reducir-Reutilizar-Reciclar) para segregar, pesar y analizar los residuos. Pretende, de esta manera, acercarse a la meta de ser libres de residuos enviados a vertedero en 2025. En 2021, Iberostar ha superado la meta del 65% de consumo responsable de pescado y marisco fijada para el pasado año. Ha alcanzado el 100% en México, el 88% en España y el 70% en el conjunto de los hoteles. La Fundación Iberostar ha promovido la investigación y el desarrollo académico para proteger el ecosistema marino que rodea a los hoteles. Ha continuado con la Cátedra del Mar Iberostar y ha financiado un proyecto de investigación con el Imedea para estudiar el genoma de la posidonia oceánica. Iberostar también ha contribuido a la restauración de corales en los laboratorios y viveros que la hotelera tienen en México, Jamaica y República Dominicana. Ha sufragado un estudio sobre qué coral es más resistente a los impactos climáticos, analizando hasta siete especies de coral en la República Dominicana y cuatro en México para determinar su termotolerancia. Ha llevado a cabo también proyectos de reparación de la vegetación dunar y de manglares. Por otro lado, Iberostar hace también una apuesta por la igualdad, inclusión y equidad. En su vertiente de cuidado y protección de las personas y captación del talento ha desarrollado durante el pasado año acciones relevantes con las comunidades locales. Ha llevado a cabo planes de formación para impulsar el crecimiento y conocimiento de la plantilla y acciones para potenciar la igualdad e inclusión. Iberostar ha realizado 328 actividades en Brasil, México, República Dominicana y Jamaica en las que se ha involucrado la comunidad local. Durante el pasado 2021 se ha consolidado el programa How We Care, con más de 300 medidas implantadas en los hoteles para promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores.

Iberostar realizó también el pasado año una clara apuesta por el talento al realizar unas 180.000 horas de formación para sus 30.000 trabajadores. La memoria asegura que todos sus empleados tienen acceso a un desarrollo profesional y personal y que promueve salarios justos y equitativos, así como medidas de conciliación. En el ámbito de la diversidad, inclusión e igualdad destaca que el 41% de la plantilla del grupo eran mujeres en 2021.