Situada en el 10,2%, la inflación está fuera de control, alcanzando unos niveles que no se veían desde el año 1985. Aún así, el verdadero peligro es el IPC mensual, un dato que indica lo que han aumentado los precios en los últimos 30 días, y que se ha situado en el 1,8%, cuando los expertos, poniéndose en el peor de los casos, tenían las expectativas en un 0,6. Para los menos entendidos, cuando hablamos de inflación, nos estamos refiriendo a un aumento de los precios, lo que se traduce en una pérdida del valor del dinero. Si te has dado cuenta, con el mismo sueldo, hoy puedes pagar muchas menos cosas que en 2018, por ejemplo. Además, hay que dejar claro que la inflación no solo afecta negativamente al dinero que tenemos, sino también al que debemos.

Una situación que está afectando enormemente a los consumidores y, especialmente a aquellos que están pensando en comprar una casa. Sí, porque la inflación está haciendo aumentar el precio de las hipotecas de un modo mucho más rápido a lo habitual, siendo este uno de los principales efectos de la subida de los tipos de interés. Los préstamos hipotecarios ya se habían encarecido antes de que el Banco Central Europeo anunciase la subida de los tipos de interés, lo que significa que las hipotecas ya son más caras, antes de que la subida de los tipos de interés sea oficial. Tan solo tienes que utilizar un simulador de hipotecas para comprobar cómo ha aumentado el precio de las hipotecas Una consecuencia de la subida de los tipos de interés es que al aumentar el coste de los préstamos, también aumenta la probabilidad de que los usuarios tarden más en devolver los préstamos hipotecarios, así como de que se produzcan impagos. El dinero cuesta más dinero y pierde valor Esta subida de los tipos de interés por parte del BCE hace que el dinero pase a ser más caro que antes, ya que los bancos, cuando tienen que prestar dinero a empresas o particulares, solicitan dicho dinero al BCE, que les cobra un tipo de interés superior por el préstamo. Esto significa que al subir los tipos de interés, los bancos tienen que pagar más al BCE para que este les preste el dinero solicitado. Esto se traduce en que los préstamos que se ofrecen a los consumidores y empresas también tienen un precio mucho más elevado. Algo que afectará especialmente a aquellas personas que van a solicitar un préstamo o cuentan con préstamos contratados con un tipo de interés variable. Esto, según los expertos, puede generar un frenazo a la inversión o al consumo, ya que el precio del dinero está aumentando enormemente. Así mismo, como los préstamos también se encarecen, resultarán mucho menos atractivos, por lo que habrá una menor demanda. Cómo está afectando la inflación a las hipotecas En gran parte, el Euribor es el que marca los intereses a devolver a la entidad bancaria por un préstamo hipotecario. Por ello, si este baja, también lo hará la cuota de la hipoteca, pero si sube, ocurrirá todo lo contrario. El principal problema es cuando la inflación no baja y la subida de precios no frena. Cuando esto ocurre, el BCE es el que puede tener algo que decir, teniendo la posibilidad de modificar sus políticas monetarias para tratar de poner un límite a la subida de las hipotecas. Una posibilidad, como ya hemos comentado, es la subida de los tipos de interés, que aunque podrían contener los precios, también producirían un aumento del Euribor. Así afecta la inflación a las hipotecas fijas

La inflación puede resultar beneficiosa para las hipotecas fijas, ya que cuando el IPC está por encima del interés del préstamo, sería la inflación la que pagaría una parte de la hipoteca. Así afecta la inflación a las hipotecas variables

En las hipotecas variables, Normalmente, los bancos tratan adaptar el Euribor a los precios de consumo, lo que hace que exista cierta unanimidad en que el Euribor suba antes de lo previsto, hasta entrar en positivo en julio de 2024.Pero, el repunte del ICP ha hecho que los bancos centrales se vean obligados a endurecer sus políticas monetarias antes de lo que tenían previsto. Esto significa que las cuotas hipotecarias comiencen a subir considerablemente. Aunque por el momento, no podemos hablar de grandes subidas. Así afecta la inflación a las hipotecas mixtas

Y por último están las hipotecas mixtas, y aquí hay que decir que la inflación afectará de un modo diferente en función de cada hipoteca. Por tanto, la respuesta a cómo afecta sería depende. Dependerá de si la subida del Euribor se produce en el momento en que estás pagando un tipo fijo o variable, siendo en este último caso cuando tendrá una mayor afectación.