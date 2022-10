cuenta con 16 hoteles y 6.856 habitaciones en Canarias repartidos entre Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Maru Araña es la directora de Contratación y Ventas para Europa y África de la compañía. «Riu llegó a Canarias en 1985 con el hotel Riu Palmeras, situado en Playa del Inglés. Fue la primera vez que emprendíamos un proyecto fuera de Balears. Fue muy especial, puesto que participaron tres generaciones de la familia Riu. Luis y Carmen Riu, así como su padre y abuelo, Luis Riu Beltrán y Juan Riu Masmitjà. Hoy en día la cadena todavía conserva este hotel que, tras su renovación completa en 2019, aumentó a la categoría Riu Palace. Además, fue el primer hotel que no cerraba por temporada. Es aquí donde Riu aprende a operar y comercializar todo el año. Canarias llegó antes de la expansión al Caribe», explica Araña.

La directiva señala que la falta de estacionalidad es el principal hecho diferencial. «La principal diferencia es el clima. Los hoteles de Canarias están abiertos durante todo el año. Esto es gracias a su clima cálido que se mantiene estable durante todo el año y lo convierte en un destino ideal al que viajar en cualquier época. No es el caso de Balears donde cerramos los hoteles en invierno una vez que termina la temporada de verano, aunque nos esforzamos por alargar la temporada», manifiesta.

Respecto a la pandemia, Araña asegura que afectó a Canarias como al resto de España y recuerda que tuvieron que cerrar todos los hoteles. «Canarias ha sufrido la crisis de la COVID-19 igual que el resto de destinos. Cuando todo comenzó, los hoteles cerraron y en cuanto se pudo volvimos a reabrir. Ahora, aunque seguimos expectantes, los hoteles han recuperado por completo su actividad. Es más, este año se están batiendo récords de ocupación y nuestros ingresos en Canarias están superando a los de 2019. Gracias a la fuerte demanda no hemos recurrido a ofertas y esto nos está permitiendo mejorar la tarifa media. Gracias a esto podemos minimizar el impacto de la subida de costes desbordada que estamos viviendo», indica.

Respecto a los planes de expansión, Riu no tiene en el horizonte ninguna compra en Canarias, aunque es una empresa siempre atenta a las oportunidades de mercado. «En los últimos diez años hemos reformado toda la planta hotelera en Canarias. Hemos aumentado la calidad de los hoteles y de su servicio. Además, establecimientos como el Riu Palace Maspalomas, el Riu Palace Jandia, el Riu Palace Meloneras y el Riu Palace Tenerife han aumentado de categoría. Es un proceso que no acaba nunca. Nos falta el Riu Oliva Beach, puesto que no hemos obtenido la autorización para reformarlo», significa.