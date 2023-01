Lluís Vial, socio fundador del Grupo aFinance, que ofrece todo tipo de servicios inmobiliarios y financieros, es un enamorado de Mallorca. Ejerce de consejero delegado de dos empresas del grupo: el broker financiero aFinance y aCapital, dedicada a la inversión inmobiliaria. Adam Estradas, director general de la inmobiliaria aProperties en Balears, cuenta con una dilatada experiencia en el sector. Ambos ven con optimismo el año que acaba de inaugurarse, aunque también son conscientes de la incertidumbre que azota el horizonte. «Somos optimistas. Desde que el grupo aFinance desembarcó en Balears solo ha pasado un año, por lo que no tenemos un histórico en el que compararnos, pero esperamos aumentar nuestro equipo humano un 50% y confiamos en que la facturación se incremente un poco más», señala Estradas, quien asegura que ya cuentan en Palma con 60 trabajadores.

Vial pronostica que los tipos de interés continuarán subiendo en 2023. «Al menos durante los seis primeros meses, los tipos seguirán al alza. Podemos sobrepasar ligeramente el 4%, aunque creo que en 2024 comenzarán a bajar. Los bancos centrales consideran prioritario frenar la inflación y su apuesta para conseguirlo es subir los tipos. Hay un cambio de tendencia en la firma de hipotecas, puesto que se ha producido un sustancial incremento de las que son a tipo variable. Supongo que las hipotecas que se firmen con los tipos altos se renegociarán en un futuro», indica.

En aProperties no esperan que el mercado inmobiliario experimente un retroceso por el incremento de los tipos de interés, sino que confían en el potencial de Balears. «Es evidente que el mercado financiero tiene un impacto sobre un grupo de compradores, pero en Balears existe una demanda constante. Consideramos que los precios se mantendrán. Además, en aProperties tenemos una gran ventaja con respecto a la competencia, puesto que tenemos in house aFinance, que resuelve cualquier inquietud financiera que pueda tener un cliente», manifiesta.

Los datos apuntan a un severo empeoramiento de la situación económica en los grandes mercados emisores de turistas, Gran Bretaña y Alemania, que son también los países originarios de los principales compradores de viviendas en Balears. «Hemos notado que se han incorporado al mercado clientes de nacionalidades hasta ahora poco habituales. El abanico es más amplio debido, en gran parte, a las excelentes conexiones aéreas de Mallorca», explica Estradas. La mejor zona depende de multitud de circunstancias, que van desde el uso que quiere darse al inmueble, si será una primera o segunda residencia, si pretende ser una inversión... «Los núcleos tradicionales como Pollença o el puerto de Andratx han alcanzado precios muy elevados, pero la demanda no desciende. Además, se están abriendo paso nuevas zonas como Santanyí o Felanitx. En función del uso y la rentabilidad debes escoger, además de considerar otras circunstancias personales como si te interesa vivir cerca de un determinado colegio, en el centro de la ciudad o si buscas, por ejemplo, el espacio que puede darte una propiedad en rústico…», apunta Estradas.

Un paseo por la ciudad de Palma sirve para constatar que hay un buen número de locales comerciales vacíos. «Nosotros, en el caso de retail, tenemos dos vías bien diferenciadas. Estoy hablando de ubicaciones prime o segundas líneas. Los locales que se encuentran en zonas top están vacíos durante poco tiempo. Los locales de barrio se han convertido en tiendas de proximidad y se han creado pequeños nucleos comerciales. Pensábamos que el retail sufriría mucho, pero en realidad no ha sido así», explica Vial, que asegura que comprar un local siempre es una buena inversión. «Sí. Amancio Ortega dijo un día que si compras un local en la plaza del pueblo no te equivocarás nunca. En la práctica es así. La rentabilidad está asegurada, indica Vial.

El grupo aFinance vive un constante proceso de expansión, que más pronto que tarde alcanzará a Menorca y Eivissa con la apertura de una oficina. La competencia es dura y son numerosas las empresas que luchan por incrementar su cuota en el mercado inmobiliario. Vial y Estradas no dudan en señalar las ventajas que otorga el grupo aFinance. «En el grupo tenemos diferentes líneas de negocio, que ofrecen al cliente un servicio completo y variado. Es muy importante también el asesoramiento financiero y contamos, además, con un servicio jurídico in house. Tenemos especialistas en las diferentes zonas de la isla, que conocen en detalle la situación del mercado de aquel determinado lugar. Tenemos cuarenta zonas definidas y cada una de ellas tiene un especialista. Intentamos, aunque no siempre lo conseguimos, que el asesor tenga arraigo o viva en la zona», afirma Estradas. Vial asiente con la cabeza e incide las razones que han de convencer a un cliente para acudir a aFinance en busca de financiación y no a un banco.

«Cuando has de contratar un seguro es habitual ir a una correduría, que te asesora sobre cuál es el que más se adapta a tu perfil. Con la hipoteca es exactamente igual. En muchas ocasiones somos capaces de mejorar las condiciones que te ofrece tu banco de toda la vida. Tenemos un volumen de hipotecas que nos permite contar con acuerdos preferentes con diferentes entidades financieras. Nosotros formalizamos hipotecas desde 2004, por lo que hemos pasado por diferentes vicisitudes en los últimos años. Encontramos la hipoteca que más se ajusta a las necesidades del cliente», concluye.