Hay una pregunta recurrente que transita de pabellón en pabellón, año tras año. Todo el mundo es consciente de que no hay respuesta, de que nadie tiene desarrolladas capacidades adivinatorias, pero la pregunta continúa circulando sin parar. ¿Cómo irá la temporada? La pandemia ha quedado atrás, pero en el horizonte se atisban aún negros nubarrones. La guerra en Ucrania, el alto precio de los combustibles o la inflación son variables que aún no se sabe a ciencia cierta de qué manera influirán en la economía durante los próximos meses. La posibilidad de una profunda recesión en Alemania y el Reino Unido, principales mercados emisores de Balears, provoca que los augurios que apuntan a otra buena temporada no sean aún bendecidos por los siempre temerosos hoteleros. En Fitur reinó el optimismo y hubo coincidencia en asegurar que la temporada estival de 2023 será buena.

En este sentido, Pedro Sánchez señaló el pasado viernes en el estand de Turespaña que «si 2022 fue el año de la recuperación, 2023 será el del gran impulso del sector turístico». El presidente del Gobierno puso en valor los ERTE y los créditos ICO y explicó que las ayudas destinadas al sector turístico se han mostrado efectivas. La presidenta del Govern Francina Armengol también rebosa optimismo y confianza. Está convencida de que Balears está en el buen camino. «Estamos liderando el crecimiento económico en España, con el doble de incremento que el estado», señaló, refiriéndose al crecimiento del 13% del PIB en 2022 en las Islas, mientras que en el conjunto de España fue del 5,5%. Explicó que Balears acumuló seis meses consecutivos de plena ocupación. Y respecto al futuro, como no podía ser de otra manera, Armengol aseguró que las previsiones son buenas y puso especial énfasis en destacar que los salarios se incrementarán un 8,5% en dos años y recordó que se acumula una subida del 25% desde 2017.

El Govern exhibió su excelente relación con la gran mayoría de hoteleros de Balears al celebrar dos meses redondas moderadas por la directora general de Turisme Isabel Vidal, que se estrenó en Fitur con su nueva responsabilidad. En primer lugar, bajo el título ‘Illes Balears: impulsant el sector primari i producte local’, participaron Jerònima Bonafé, presidenta de Cooperatives Agroalimentàries; Joan Simonet, gerente de Asaja; y Domingo Bonnín, presidente de la Federació de Confraries de Pescadors. La consellera Mae de la Concha aseguró que era de justicia que el sector primario no sea ajeno a los beneficios del turismo. «El turismo tiene una gran deuda con el sector primario, tanto por el paisaje como el producto local», aseguró. La segunda mesa redonda contó con la participación de Gabriel Escarrer, CEO y vicepresidente de Meliá; Sabina Fluxá, vicepresidenta y CEO de Iberostar; Gabriel Llobera, consejero delegado de Garden Hotels, y Marisa Martín, directora de Marketing de Six Senses Ibiza. Debatieron en torno al tema ‘Balears lidera la transición ante hacia el turismo del futuro’. Los participantes explicaron brevemente la apuesta de sus respectivas empresas por la sostenibilidad. El conseller Iago Negueruela, por su parte, recordó que las transformaciones en marcha sirven para mejorar la sostenibilidad social, económica y medioambiental. La otra gran pregunta que este año se ha propagado en Ifema, como si fuera una pandemia, hace referencia a la contienda electoral del próximo 28 de mayo, que en las Islas será autonómica, insular y municipal. ¿Qué pasará en las elecciones? Las especulaciones, como es lógico, están en boca de todos. En Fitur, claro, los partidos de la izquierda no gozan de grandes adhesiones, aunque algún hotelero seguro que apostará, como siempre, por el puño y la rosa. En general, al menos en Balears, los hoteleros son de derechas. Los hay, y no son pocos, que apuestan por los populares, mientras que otros tienen claro que la extrema derecha es lo que España necesita. Y Balears, también. Y los hay, aunque menos, que consideran que Balears necesita un partido de centro, sin dependencia de Madrid.

Nadie puede prever el futuro, pero Fitur ha rebosado optimismo. Hay confianza y alegría en una gran temporada. Las reservas no avanzan como antaño, cuando en enero estaba ya prácticamente todo vendido para el verano. Una de las consecuencias que ha traído la pandemia es un cambio de hábito en el comportamiento de los viajeros. En este sentido, cada día son más numerosas las reservas de última hora. Y otra de las tendencias que se ha visto también acelerada por el maldito covid es la compra directa, sin turoperador. Fue el día de la inauguración cuando se produjo el gran desembarco político. El Partido Popular acudió en masa a Fitur con una extensa delegación encabezada por Margalida Prohens, diputada y candidata a la presidencia de la Comunitat. Llorenç Galmés y Jaime Martínez, candidatos al Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma, respectivamente, acudieron también a la cita. De hecho, Martínez, que fuera conseller de Turisme con José Ramón Bauzá, es un gran conocedor del sector y cuenta con el respeto de los hoteleros. Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa; y Juan Miguel Costa, director insular de Turisme del Consell d’Eivissa, se dejaron ver también en el estand de Balears, aunque pasaron mucho más tiempo, como es normal, en el de Eivissa. Lo mismo hicieron los también populares Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni de Portmany; y Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària. El poder municipal de los populares en Mallorca formaba también parte de la comitiva que encabezaba Margalida Prohens. La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer; o la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, estuvieron presentes en la feria. El Partido Popular de Mallorca ha resuelto algunos conflictos internos de carácter municipal con un candidato de consenso. En otros casos, solo el tiempo dirá si se han disipado las dificultades. En este sentido, nadie duda ya de que Estefanía Gonzalvo, actual alcaldesa de Andratx, es ya un gran activo. El actual alcalde popular de Llucmajor, Eric Jareño, manifestó semanas atrás que no repetirá. Estuvo en Fitur acompañado de Xisca Lascolas, que ha sido proclamada ya candidata. La polémica ha envuelto la proclamación de Juan Antonio Amengual como candidato al Ajuntament de Calvià. Su presencia en Fitur era obligada, aunque serán las urnas las que dictarán sentencia en una plaza -Calvià- muy complicada en las actuales circunstancias para el partido de Prohens. También estuvo en Fitur Lydia Pérez, concejal popular en el Ajuntament de Palma y project manager en Alcudiamar. Prohens defendió la necesidad de tener «planificado el transporte público, los accesos a Palma o la red hidráulica» y añadió que «el sector ha estado a la altura y ha hecho su parte, ahora le toca a las administraciones hacer la suya». Lanzaba también un mensaje de optimismo respecto la temporada próxima. El Pi tuvo también un desembarco masivo en Madrid. Josep Meliá, diputado y candidato a la presidencia de la Comunitat, viajó en compañía de la también diputada Maria Antònia Sureda y de la consellera insular y alcaldesa de Porreres Xisca Mora, que será la número dos en la lista autonómica. El partido centrista y nacionalistas exhibió su poder municipal con la presencia en Fitur de Jaume Monserrat, alcalde de Felanitx; Miquel Porquer, alcalde de Muro; Joan Carles Verd, alcalde de Sencelles, y Domingo Bonnín, alcalde de Alcúdia, entre otros dirigentes del partido centrista. Bartomeu Cifre, que fuera alcalde de Pollença hasta el pasado agosto cuando cedió la vara a Andrés Nevado, se presentó a las pasadas elecciones con la marca Tots per Pollença. En Fitur no coqueteó con Meliá, pero su fichaje por el Pi parece inminente. Patricia Guasp se estrenó en Fitur como portavoz nacional de Ciudadanos. Estuvo escoltada durante gran parte de su visita a los diferentes estands por Eva Pomar, concejal en el Ajuntament de Palma, y el diputado en el Parlament de Balears Marc Pérez Ribas. Lluís Apesteguía, alcalde de Deià, coordinador y candidato a presidente de la Comunitat de Més per Mallorca intentó captar la atención del mundo turístico anunciando desde Palma que el programa electoral de su formación apuesta por eliminar todas las plazas existentes en la bolsa de alojamientos turísticos. Propone, además, mantener la moratoria de nueva licencias turísticas hoy en vigor, reiterando la apuesta de Més per Mallorca por el decrecimiento. Alejandro López, portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, reclamó desde Palma que «la AETIB debe reconvertirse en una agencia pública de impulso a la diversificación económica». El sector bancario estuvo bien representado en la feria madrileña. CaixaBank, con estand propio, tuvo en Madrid a María Cruz Rivera, directora territorial de Balears; y a Ramon Juan, director comercial de Empresas en Balears. Banco Santander desplazó a su directora territorial Celia Torrebadella, que viajó acompañado de un buen número de directivos de la entidad en las Islas. También estuvieron presentes Rafael Ferragut, director de la Unidad de Turismo y Ocio de Banca March; Santiago Antonio De la Calva Matía, coordinador de Financiación Corporativa de Levante y Balears de Abanca, además de Juan Miguel Gil Homar, director de Negocio Turístico de la Territorial Este de Banco Sabadell, que contaba también con un estand propio y que acogió un interesante encuentro empresarial; así como Jaume Julià, director territorial de Cajamar y José Ramón Fragoso, director de Corporativa Regional Este de BBVA.