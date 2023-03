La renta per cápita en 1983 era de 706.148 pesetas en Balears, es decir, 4.244,03 euros. Las Islas eran la segunda provincia con mayor riqueza. Estos datos contrastan con los del año 2020, cuando Balears presentó un PIB per cápita de 21.551 euros, que la situaban en la posición vigesimosegunda de un total de 50 provincias. Ha perdido 20 posiciones relativas y es de las que más ha caído, después de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha dejado 26 posiciones; y Alicante, que ha perdido 25, y Tenerife, que ha caído 20 puestos. Cabe mencionar que los datos de 2020 son los más recientes disponibles por provincias, pero están afectados en gran manera por la pandemia de COVID-19. Balears y Canarias fueron las comunidades donde más cayó la actividad económica.

Hace cuarenta años, Balears se situaba en el top de las provincias ricas. Solo Madrid tenía un mayor nivel de bienestar que el Archipiélago en 1983, el año de la aprobación del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. La renta per cápita era de 715.193 pesetas en la capital (4.298,40 euros). Seguía Balears, y en tercer lugar estaba la provincia vasca de Araba, con 702.894 pesetas (4.224,48 euros). A continuación se situaban Girona, con 658.805 pesetas (3.959,50 euros) y Barcelona con 652.225 pesetas (3.919,95 euros). Entre las diez primeras provincias con mayor renta per cápita estaban también, según la compilación Dades Balears, Palencia (594.622 pesetas, 3.573,75 euros), Gipuzkoa (584.237 pesetas, 3.511,34 euros), La Rioja (580.486 pesetas, 3.488,79 euros), Zaragoza (570.874 pesetas, 3.431,02 euros) y en décimo lugar, Lleida (570.172 pesetas, 3.426,80 euros).

Cuarenta años después, Balears, Girona, Palencia y La Rioja se han caído del top 10, y han entrado Bizkaia, Burgos, Huesca y Navarra. Así, en 2020 las provincias con mayor bienestar eran Araba (35.452 euros), Madrid (32.332), Gipuzkoa (30.405), Navarra (28.822), Bizkaia (28.793), Huesca (28.712), Barcelona (28.360), Burgos (27.016), Zaragoza (26.607) y Lleida (26.429), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Balears ocupa ahora el puesto 22 con una renta per cápita de 21.551 euros, situada tras Cantabria (22.048) y Valencia (21.935) y por delante de Pontevedra (21.345) y Cuenca (21.027).

UNA MEDIDA DE BIENESTAR. La renta per cápita, o PIB per cápita, es la cifra del Producto Interior Bruto -el valor agregado bruto de todos los bienes finales producidos en una economía y sus impuestos- dividido entre la población. Ofrece el promedio de ingresos de una zona y se utiliza como un indicador de bienestar, comparando una misma región a lo largo del tiempo o diferentes regiones. De esta forma, un PIB per cápita más alto se corresponde con un nivel de desarrollo económico mayor. Sin embargo, este indicador no representa el bienestar de la población de forma taxativa, ya que no tiene en cuenta aspectos como la desigualdad intraregional, externalidades como la contaminación o, en último término, no representa la calidad de vida o la felicidad de la población. En cualquier caso, es una de las medidas más utilizadas y útiles porque es fácil de entender, comparable y aplicable a diferentes niveles.

La pérdida de bienestar económico ha sido objeto de debate en la última década en Balears. La Fundación Impulsa atribuye esta caída de posiciones relativas del Archipiélago a la pérdida de competitividad, debido a la especialización económica en actividades de bajo valor añadido. Otros expertos indican que el gran aumento de población contribuye a que la cifra de PIB per cápita de Balears no aumente al ritmo que lo hace en otros territorios. En cualquier caso, desde Impulsa señalan que la pérdida de competitividad se produce a pesar del incremento poblacional.

Existe una gran disparidad de PIB per cápita entre las provincias más ricas y las más pobres, y la diferencia se mantiene en el tiempo. En 1983, Madrid (4.298,40 euros), la provincia con mayor bienestar, tenía 2,52 veces la renta per cápita de la menos próspera, Badajoz (1.705,28 euros). En 2020, la diferencia era de 2,21 veces entre la más desarrollada económicamente, Araba (35.542 euros) y la que menos lo está, Cádiz (16.020 euros).

Entre las regiones con mayor PIB per cápita y las de menor cuantía, existen también diferencias en el coste de la vida, aunque no tienen relación aparente. Por ejemplo, Balears tiene un coste de vida entre los mayores de España, que no corresponde con su posición en el ranking de renta per cápita.

MENOR BIENESTAR. Las 10 provincias que se situaban entre las 50 españolas con menor renta per cápita en 2020 son Cádiz (16.020 euros), Córdoba (16.691), Málaga (16.752), Las Palmas (16.892), Jaén (28.712), Granada (17.108), Badajoz (17.416), Tenerife (17.525), Toledo (17.609) y Alicante (17.999). Se trata principalmente de provincias andaluzas y canarias. De estas diez, en 1983 solo estaban en las últimas posiciones Badajoz, Córdoba y Granada. Las comunidades que han ganado más posiciones de bienestar en 40 años son Ourense, que ha pasado del puesto 49 al 25 (ha escalado 24); Cuenca, del 47 al 24 (+23), y Huesca, del 24 al sexto puesto (+18). Lleida y Zaragoza no se han movido de la posición en PIB per cápita que tenían en 1983. Y otras ocho se han movido solo uno o dos puestos: Ávila (+1), Madrid (-1), Álava (+2), Castelló (+2), Barcelona (-2), Murcia (-2), Salamanca (-2), Soria (-2).