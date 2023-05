«No estamos aquí solamente para traer más turistas o más gasto. Si seguimos con el desarrollo de datos esto permitirá mejorar la vida de los ibicencos y nos permitirá saber dónde están los problemas, qué soluciones se pueden plantear y anticiparnos a estas soluciones». Así se expresa Eduardo Manero, presidente de Anàlisi Turístic d’Eivissa i Formentera (ATEIF), una entidad sin ánimo de lucro surgida durante la pandemia bajo el paraguas de Fomento de Turismo con el objetivo de recopilar datos a tiempo a real para evaluar la situación y la evolución del turista que visita Ibiza y conocer su opinión sobre la isla como destino turístico. «Somos conscientes de que tenemos una carga de trabajo durante unos meses y nuestra intención es solucionar estos problemas y que ello repercuta en que los ibicencos lleven una vida más sostenible y llevadera compaginándola con el motor económico de la isla, el turismo», explica Manero.

NOTABLE. Durante la presentación de ATEIF se dieron a conocer los resultados de la encuesta realizada el pasado año a través de guías turísticos a un total de 5.186 visitantes en seis idiomas diferentes. Dando como resultado el estudio más amplio presentado hasta el momento sobre la opinión que tienen los turistas sobre Eivissa. En este sentido, la mayor de las Pitiüses obtiene un notable alto, ya que los visitantes puntúan a Eivissa con 85 puntos sobre 100. «Estamos cerca del sobresaliente», apunta el gerente de ATEIF, Simón Tur. Por nacionalidades, quienes mejor opinión tienen de la isla son alemanes e ingleses con un 88 % de satisfacción, holandeses y belgas con un 86% y españoles e italianos un 84%.

Otro de los datos interesantes es que el 43% de los encuestados aseguran que repiten vacaciones en Eivissa. «Es algo que llama mucho la atención porque casi la mitad de los visitantes ya ha estado aquí, por lo que es como si empezáramos la temporada turística con un 43% de ocupación», destaca Manero. En este sentido, el presidente de ATEIF insiste en que «cuando vas a un sitio de vacaciones, te tienes que enamorar para volver. Es para tomar conciencia de lo que Eivissa representa en el imaginario para mucha gente».

TURISTA TIPO. Este primer barómetro sobre el grado de satisfacción de los turistas que visitan Eivissa ha permitido establecer un perfil del visitante tipo que visita la isla. Se trataría de una mujer española de entre 25 y 34 años que viene por primera vez a la isla, preferentemente acompañada de amigos y que se aloja en el municipio Sant Antoni en un hotel de 3 o 4 estrellas. Reserva con una antelación de entre uno y tres meses, compra el billete de avión en la página web de la aerolínea, reserva su hotel a través de un comparador de precios y alquila coche para desplazarse por la isla.

El mismo estudio determina que el gasto medio diario de los turistas en Eivissa es de 167 euros sin tener el cuenta el alojamiento, mientras que el presupuesto medio destinado a las vacaciones asciende a 1.471 euros. Aún así, hay que puntualizar que la estancia media, el gasto y el presupuesto varía en función de cada municipio. En cuanto a los atractivos de Eivissa más valorados, los turistas destacan las playas, el ambiente y la naturaleza, mientras que en el lado opuesto resaltan como aspectos negativos los altos precios, las aglomeraciones y el transporte público.

El director insular de Turisme de Eivissa, Juanmi Costa, valora de forma «muy positiva» las conclusiones de este primer barómetro. «Principalmente, que el índice de satisfacción es muy elevado, así como un alto grado de repetición con clientes fieles que año tras año nos visitan, además de tener un elevado gasto medio, lo que es positivo. También refleja que tenemos un abanico muy grande de turistas gracias a la gran diversidad de producto que tenemos en esta isla».

En cuanto a las quejas por los elevados precios, Costa destaca que «posicionarnos como una isla con precios elevados no es malo pero sí lo es que la calidad del servicio no esté equiparada con los precios que pedimos. Y esto también está muy relacionado con la vivienda, la mano de obra y el grado de profesionalidad, lo que nos puede dañar a corto plazo. Si no arreglamos el problema de la vivienda, no se podrá dar la calidad suficiente por los precios que se piden ya que no tendremos suficiente mano de obra».

Entre las preguntas que se le hicieron a los turistas, también destaca el medio de transporte que utilizan para moverse por Eivissa durante sus vacaciones. El 44% de los encuestados respondió que había alquilado un coche, mientras que el 7% había alquilado una motocicleta, por lo que supone que más de la mitad de los turistas se mueve en vehículo de alquiler. Del resto, un 17% asegura que coge el autobús, un 15% se mueve en taxi, mientras que el 17% restante lo hace en vehículo propio.

FUTURO. Desde ATEIF avanzan que el objetivo es continuar realizando encuestas, con la ayuda de las administraciones públicas, para caminar hacia la constitución de un observatorio turístico que permita aportar una visión estratégica que permita tomar decisiones para una promoción turística eficaz y eficiente. «El siguiente paso es llevar a cabo una recolección de datos más sintética a través de la compra de datos, bien sea de telefonía, del gasto de los turistas o de desplazamientos para saber de forma anónima para saber el flujo de turistas y saber qué hacen, cuándo, dónde y cómo», señala Eduardo Manero. «Es lo que llamamos datos capturados, que son el rastro que dejamos a través de nuestros teléfonos móviles cuando circulamos o cuando pagamos en supermercados y restaurantes con ellos. Si pudiéramos saber el gasto en destino con las tarjetas de crédito, llegaríamos a un rango de gente más grande y que no suele rellenar este tipo de encuestas», añade Simón Tur.

FORMENTERA. Al igual que en Eivissa, los turistas que el año pasado visitaron Formentera se quejaron de la relación calidad-precio. No obstante, el grado de satisfacción de los visitantes a la pitiusa del sur fue en 2022 del 93,8%, cuando el año anterior rozó la excelencia con un 99,2 %. Precisamente, la consellera de Turisme de Formentera, Alejandra Ferrer, relacionó en su día esta bajada en la satisfacción global de los turistas por los altos precios y su no correspondencia con el servicio que se ofrece, además de la sensación de exceso de gente y saturación debido, según Ferrer, al creciente número de excursionistas de un día que visitan la isla durante el verano.

Según las cifras recogidas por el Barómetro de Satisfacción Turística 2022 de Formentera, de las 964.143 personas que visitaron la menor de las Pitiüses el pasado ejercicio 681.815 fueron turistas de un día y 282.328 pernoctaron en la isla. En cuanto a la procedencia de los turistas, la nacionalidad española sigue siendo la predominante, con un 39%, seguida de la italiana con un 28%. Los mercados alemán, francés e inglés representaron el 17% de los turistas, mientras que el porcentaje restante engloba a diferentes nacionalidades. Unos datos que evidencían según Alejandra Ferrer que «hemos recuperado mercados internacionales que por culpa del covid se habían perdido y ahora vuelven a visitarnos. De esta forma tenemos un mercado más diversificado».

Por grupos de edad, el 63% de los turistas que visitaron Formentera en 2022 tenían entre 18 y 44 años, el 55% eran mujeres y, generalmente, vienen acompañados en un 40% de la pareja, en un 29% de amigos y en un 28% de la familia. En lo referente al gasto por visitante, la media ha sido similar al año anterior, en torno a los 98 euros diarios. El 53% de los turistas y excursionistas entrevistados afirmaron haber gastado entre 50 y 100 euros por persona y día, y un 18% entre 101 y 159 euros.

Un año más, los elementos mejor valorados por los visitantes de Formentera fueron las playas, el paisaje, el contacto con la naturaleza, la tranquilidad, el clima, la facilidad de la información y seguridad y la cocina local. Por el contrario, entre los elementos peor valorados destacan el nivel de limpieza de la isla, el exceso de ruido, la relación calidad-precio, la conexión wifi y el nivel de tráfico.