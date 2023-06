La noticia de la semana es que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y autonómicas en Balears y que el presidente Pedro Sánchez ha disuelto el Parlamento. Me gustó mucho el comunicado de la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, que como no podía ser de otra manera, felicitaba al equipo de trabajo saliente por su trabajo, así como también a los ganadores a los que le tendía la mano para seguir colaborando y pedía crear certidumbre y seguridad jurídica para las empresas.

Porque esa es una de las claves para muchas empresas, saber qué va a pasar ahora con muchas iniciativas que ya están en marcha, algunas finalizadas y otras en proceso. Yo me pregunto qué pasará ahora, por ejemplo, con la normativa ambiental aprobada, como la obligatoriedad de calcular y registrar la huella de carbono o la implantación de planes de circularidad en los establecimientos turísticos de las Islas, entre otros muchos requisitos legales. Porque el medioambiente no debería entender de ideologías, hay hechos y datos que indican perfectamente en que momento estamos y hacia dónde nos dirigimos si no se toman ciertas acciones, además de disponer de una serie de compromisos y objetivos con la Unión Europea e internacionales que se deben cumplir como país, y que todas las comunidades autónomas deben contribuir.

Así pues, yo también deseo que el nuevo equipo de gobierno cuando se forme, pueda, más pronto que tarde, explicar a las empresas qué cambios se van a realizar en la legislación ambiental, si es que se van a hacer, porque cuando algo está bien hecho no tiene sentido eliminarlo solo por el hecho de intentar marcar diferencias con el antecesor. Y también, por supuesto, cambiar o eliminar aquellos requisitos legales que no aporten nada para las empresas, la sociedad o para el medio ambiente.

Precisamente el anuncio de nuevas elecciones generales en las próximas semanas hará que no haya tanta incertidumbre política durante varios meses, y cuanto antes se conozcan los resultados, antes se podrá comenzar a trabajar y a crear estrategias a medio plazo.