Un ganador destaca en la vieja rivalidad. Hong Kong ganaba no hace mucho. Recientemente el equilibrio cambió a favor de Singapur. La imposición de una ley de seguridad nacional draconiana en 2020 marcó la ruptura obvia en la trayectoria de Hong Kong. La ley puso fin a cualquier perspectiva de un gobierno más representativo y restringió el espacio para la expresión cívica. Decenas de activistas, abogados y políticos están en la cárcel. Unos 200.000 expatriados se han ido de Hong Kong en los últimos tres años, junto con aún más hongkoneses. Por el contrario, en 2022 el número de profesionales extranjeros en Singapur creció un 16%. Además, se ha producido una divergencia más profunda en el desempeño económico. En 1997, el año del regreso de Hong Kong a China el PIB per cápita de las dos ciudades era notablemente similar ($26.376 en Singapur, $ 27.330 en Hong Kong). Hoy el de Singapur es 1,7 veces mayor que el de Hong Kong. La economía de Singapur ha crecido una séptima parte desde 2017; la economía de Singapur es más innovadora y diversificada. Dada la desaceleración económica de China, Singapur se encuentra ahora en una región mas vibrante. Sin embargo, la mayor divergencia está en la gobernanza, entendida como la capacidad de anticipar, planificar y prepararse para el futuro. En esta prueba Hong Kong falla estrepitosamente. Su estricta política de «COVID cero» que imita a China continental, socavó su posición como centro financiero internacional. Al igual que el continente, Hong Kong cometió el error de no vacunar a los ancianos lo suficientemente rápido. El exceso de muertes por cada 100.000 personas fue casi tres veces mayor que en Singapur.

Ambos son centros para las finanzas internacionales, el comercio, el transporte y el turismo. Ambos han atraído las mentes profesionales más brillantes. Ambos construyeron universidades líderes en el mundo. Es difícil pensar en una ciudad más limpia que Singapur. Hong Kong también es un lugar más difícil para vivir en un sentido literal. La presencia de extranjeros ricos que elevan los precios de las propiedades exige grandes programas de vivienda pública. Sin embargo, el control de los magnates inmobiliarios de Hong Kong es tan fuerte que menos del 50% vive en viviendas públicas, para lo cual hay una espera de seis años. En Singapur la cifra supera el 80%. Los alquileres privados altos en ambos lugares son aún más elevados en Hong Kong para pisos peores. Singapur no es un paraíso. La amabilidad de este tejido urbano se debe al trabajo duro de los trabajadores inmigrantes extranjeros que constituyen casi un tercio de la mano de obra.

Mientras tanto la política está fuertemente restringida al igual que la sociedad civil: puedes sea arrestado por sostener un cartel con una cara sonriente. Los medios de comunicación están aquí por tolerancia. Con casi 500 ejecuciones en las últimas tres décadas, el 70% de ellas por delitos de drogas.

Singapur tiende a atraer puntos de vista extremos. Para sus fanáticos, es una isla milagrosa de estabilidad y prosperidad en un mar agitado de turbulencia regional. Para sus críticos es, en la célebre frase de William Gibson, novelista estadounidense-canadiense, «Disneylandia con la pena de muerte»: una distopía dirigida por el principio «sé feliz o te mato». El argumento tiene una importancia más allá del destino de los seis millones de personas que viven allí. El éxito de Singapur en el logro de las formas de democracia, mientras permanece bajo el gobierno de un solo partido, es una inspiración para los líderes en otros lugares, especialmente en China, y por lo tanto un desafío a las nociones occidentales de la superioridad del liberalismo político. Hay mucha literatura divertida de leer y que brindan información sobre la historia de Singapur y los argumentos de ambos lados del debate.