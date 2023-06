Tras el mal año que fue 2022 para las bolsas, 2023 está empezando con fuerza para los inversores. Es habitual que las personas que tienen ahorros quieren diversificar su inversión pero no saben en qué productos confiar, ya sea por falta de conocimiento especializado o porque tienen un perfil de riesgo o un horizonte temporal que no coincide con las opciones que ofrece el mercado. El jueves 8 de junio a las 18 horas tendrá lugar en el Estadi de Son Moix una mesa redonda sobre perspectivas de inversión. Moderada por Paula Serra, editora de El Económico y directora de Medios Audiovisuales del Grup Serra, contará con la participación de Ricardo de los Ríos Romer, director de Ventas de BNP Paribas AM; Joaquín Martín Garre, director de Ventas en Edmond de Rothschild AM, y Luis García langa, director de Mercados de SDC Analistas. Presentará el inicio del evento Alberto Ferreyra, agente de Andbank España.

Algunas de las cuestiones que se tratarán y se discutirán entre los expertos y con la participación al final de preguntas del público serán si se recuperará la renta fija tras la debacle histórica de 2022, si es mejor comprar Letras del Tesoro, si quebrarán los bancos americanos o los europeos, si seguirán subiendo los tipos de interés, si es buen momento para invertir en tecnología o si lo es, por otra parte, para productos o índices relacionados con los recursos naturales. En definitiva, se discutirán las perspectivas de inversión para los ahorradores en 2023.