El mundo digital está en constante evolución y cambio, y uno de los campos que más transformación ha experimentado en los últimos años es el del marketing online. En este contexto, la figura del community manager ha surgido como un elemento indispensable para las compañías que quieran conectar con su tárget de manera efectiva a través de las redes sociales. Y es que no podemos perder de vista que la transformación tecnológica ha supuesto un nuevo paradigma comunicativo entre las marcas y los usuarios.

En sus orígenes, el community manager era la persona que se encargaba de gestionar la imagen de marca en un entorno online ante toda su comunidad de seguidores, respondía a comentarios y publicaba contenido. Sin embargo, actualmente la competencias requeridas para dicho perfil se han ampliado, a media que el entorno 2.0 se ha vuelto más competitivo y complejo. Hoy en día, el community manager no solo gestiona sus comunidades en las diferentes plataformas de las redes sociales, sino que también desempeñan un papel fundamental en la planificación estratégica de las empresas y, por supuesto, en su ejecución. No en vano, el gestor de dichas comunidades debe estar atento de lo que sucede en su sector, y ello pasa irremediablemente por realizar un análisis de su competencia, estar atento a las nuevas tendencias y todas aquellas noticias que pueden tener un impacto en la imagen de marca de la compañía. En definitiva, la monitorizar el contenido que puedan publicar los consumidores en relación a su marca. Asimismo, actualmente también se requiere que tenga competencias en relación al análisis de datos, en tanto que debe recopilar, analizar y optimizar el rendimiento de sus acciones online, dado que ello impacta no solo en la reputación de la compañía, sino también en sus ventas. Este rol implica saber utilizar herramientas de analítica y métricas para evaluar el rendimiento de sus campañas de marketing digital con el objetivo de valorar en qué medida se están cumpliendo los objetivos establecidos en la estrategia de social media de la compañía.

Como resultado de todo ello, actualmente se requiere un profesional altamente especializado y multifacético, dado que las compañías se han dado cuenta del potencial de las redes sociales para llegar a su audiencia y de su necesidad de atraer talento, capaz de liderar los diferentes frentes de cambio que han supuesto la revolución digital. Por otra parte, ante el imparable avance de la tecnología, una de la principales incognititas es como va influir la inteligencia artificial (IA) en la labor del community manager. Muchos podrán pensar que IA es una amenaza, pero en realidad, es un gran activo.

Por ejemplo, la IA podría utilizarse para analizar grandes cantidades de datos de las redes sociales en un corto periodo de tiempo, algo que puede llevar una cantidad significativa de tiempo para el Community Manager, y permitir a los profesionales de marketing tomar decisiones más informadas en tiempo real para mejorar las estrategias de marketing. La IA también podría ayudar en la automatización de algunas tareas de gestión de redes sociales, como la publicación de contenidos o la respuesta a mensajes comunes de los usuarios. Otro impacto que la IA puede tener en el trabajo del Community Manager es mejorar la personalización y la experiencia del usuario. La IA puede ayudar a crear perfiles de usuarios detallados, lo que permitiría ofrecer contenido personalizado y adaptado a los intereses y necesidades de cada usuario. Esto permitiría a los Community Managers brindar una experiencia más satisfactoria a los usuarios y mejorar la fidelización. Sin embargo, a medida que la IA avanza, también puede plantear algunas preocupaciones. En particular, hay temores de que la IA reemplace ciertas tareas de dicho perfil, lo que podría tener un impacto en sus oportunidades laborales. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la IA no puede reemplazar por completo el trabajo del Community Manager y es probable que aún se requiera la conexión personal y humana que ofrece esta figura en el mundo digital.