Un año más, la UIB ofrece el posgrado de Especialista Universitario en Comercialización y Distribución Turística, que tiene como objetivo la formación de profesionales que quieran desarrollar su carrera dentro del sector de la comercialización, distribución y venta de productos turísticos, uno de los principales sectores económicos de las Illes Balears. Se trata de un curso con amplias salidas laborales y cuenta, de hecho, con un alto porcentaje de inserción laboral.

Tolo Deyà, doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, es el director del posgrado. «El 95% de estudiantes encuentra trabajo antes de acabar el curso. Además de la alta tasa de inserción laboral, el título de Especialista Universitario en Comercialización y Distribución Turística tiene una alto nivel de satisfacción del alumnado, de 9,5 sobre 10. Es un curso eminentemente práctico, que cuenta con más de 150 horas de formación impartida por profesionales del sector y está actualizado con todas las novedades que aparecen en distribución y comercialización turística. Este año el curso incorpora novedades relacionadas con el revenue management, las últimas tendencias en marketing online, y la aplicación de la inteligencia artificial a la comercialización hotelera», explica Deyà.

El curso cuenta con el apoyo y la colaboración de 15 de las principales empresas del sector turístico como son Logitravel, Hotelbeds, Roiback, World2Meet, Jumbo Tours, DER Touristik, Ávoris, Grupo Globalia, Dingus, Hotetec, Webbeds, Meliá Hotels International, Iberostar Hotels and Resorts, Riu Hotels and Resorts y Garden Hotels. Unas empresas que, por una parte, dotan de profesionales para que impartan sesiones y, por otra, contribuyen a la inserción laboral de los estudiantes abriendo plazas de prácticas y vacantes de empleo. Asimismo, el curso incluye 325 horas de prácticas formativas para implementar los conocimientos adquiridos en el curso.

Las salidas laborales son amplias, desde empleos en departamentos de comercialización y venta de cadenas hoteleras, como en la turoperación, agencias de viajes online, bancos de camas, empresas de rent a car, comercializadoras de viviendas vacacionales, agencias receptivas, empresas de tecnología turística, empresas de turismo náutico y deportivo, etc. El curso no requiere formación previa y está abierto tanto a estudiantes universitarios como no universitarios, así como también a trabajadores en activo que quieran reorientar su carrera profesional.