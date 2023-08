Dibujo sí, pero animado. Otra de las cuestiones es el enfoque prospectivo, prestando atención a la visión a largo plazo en vez realizar únicamente una foto fija del desempeño a año vencido. ¿Utilización de GRI… pero y por qué no otros estándares? La CSRD nos traerá una misma receta (los ESRS) para elaborar el plan (de la sostenibilidad). Nada de cambiar ingredientes ni proporciones al gusto, aunque dependiendo de las intolerancias que tengamos cada uno (materialidad) tendremos cierto margen de adaptación.

Show me the money. Todas las empresas que cumplan los criterios indicados deberán reportar el porcentaje de alineación de sus actividades con el Reglamento 2020/852 de Taxonomía. Deberán identificar las actividades elegibles que permitan cumplir con los seis objetivos para la neutralidad climática de Europa en 2050, y deberán satisfacer determinados criterios técnicos: el Principio de «no causar daño significativo» (DNSH en inglés) y las garantías mínimas sociales. Próximamente, abordaré este asunto con más detalle.

La CSRD, y las normas que se desarrollaran, se presentan como una palanca fundamental que nos permitirá, como grupos de interés (inversores, regulador, empleados, clientes y financiadores, entre otros) acceder a información muy valiosa para la toma de decisiones.

El calendario que viene es el siguiente;

• 1 de enero de 2024 (informes preparados en 2025) para las empresas ya sujetas a la NFRD (empresa de interés público y más de 500 empleados).

• 1 de enero de 2025 (informes preparados en 2026) para las grandes empresas a partir de 250 empleados (aquellas sujetas a la Ley 11/2018).

• 1 de enero de 2026 (informes preparados en 2027) para las pymes que cotizan, así como para las entidades de crédito pequeñas y no complejas y para las empresas de seguros.

Vienen tiempos divertidos y la sostenibilidad ya se percibe como una manera de actuar que impacta directamente en la rentabilidad de las empresas.

A 31 de diciembre de 2022, el 54% del valor de las empresas cotizadas según un estudio de Global Intangible Finance Tracker (GIFT™) eran intangibles (es decir; Reputación vs sostenibilidad).

No way out dicen los ingleses, y es que es cierto, ya no hay salida, del camino de la sostenibilidad ya no podemos irnos.