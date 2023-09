Juan Vich Dols, presidente de Summum Hotel Group, continúa en activo, aunque son sus tres hijos los que se preocupan y ocupan del día a día de la empresa. Javier Vich Vélez es el CEO, mientras que su hermano gemelo Miguel Angel Vich ejerce de director de operaciones. Juan Carlos es el director corporativo, además de ser el director general de las empresas del grupo Neurohomes y Summum Ventures.

Summum Hotel Group contará desde el primero de octubre con diez hoteles, que suman un total de 547 habitaciones. Dos establecimientos son de cinco estrellas, seis hoteles tienen cuatro, mientras que dos tienen tres. De los diez hoteles, tres son en propiedad -Joan Miró Museum, Sercotel Zurbarán y Summum Prime Boutique Hotel-, cuatro son alquilados -Belle Marivent, Virrey Finca Hotel, Ljs Ratxó y The Morgana Poblado Suites-, mientras que los tres establecimientos de Vichy Catalán Corporation -1881 Hotel Madrid Ventas, 1881 Hotel Balneario Vichy Catalán y 1881 Hotel Barcelona Gran Rosellón- serán explotados en régimen de gestión.

Fue en 1986 cuando Juan Vich Dols y su mujer María José Vélez fundaron Viatges Bonsol y Autos Bonsol, una agencia de viajes y un rent a car. Llegó a contar con dos oficinas en Peguera y otra en Puerto Portals que fueron el embrión del actual grupo turístico. Juan Vich compaginaba en aquellos años su propio negocio con la dirección hotelera. Su relación con el mundo del turismo se remonta a 1964 cuando entró como botones en el Hotel Formentor, ya entonces un referente de lujo y buen servicio. Desde entonces, fue ocupando diferentes puestos de trabajo en la hostelería, llegando a dirigir en 1998 el hotel Nixe Palace, una vez que fue sometido a una completa reforma integral. Fue en 2004 cuando Juan Vich Dols cerró las agencias de viaje y los rent a car para iniciarse como hotelero.

Hoy, Summum Hotel Group cuenta con cuatro líneas de negocio: hostelería, restauración, promoción inmobiliaria e inversiones en tecnología.

La primera adquisición hotelera llegó en 2004 cuando Juan Vich compró el Hotel Dalí a la familia Piñero. Es el actual hotel Joan Miró Museum. En el 2007, la empresa compró el hotel Zurbarán, situado en Son Armadams, y que ahora se explota bajo el paraguas de la marca Sercotel. En el 2010 fundaron Roiback, una empresa pionera en ofrecer soluciones para potenciar la venta directa. La tecnológica ofrecía el diseño de la web, un motor de reservas, marketing digital y un contact center. Roiback fue vendida en 2015 a la multinacional Hotelbeds. Fue, también, en el 2015 cuando la empresa incorporó en régimen de alquiler el Hotel The Morgana Poblado Suites en la localidad colombiana de Medellín. Es un establecimiento urbano, de 76 habitaciones, que estuvo bajo la batuta de Miguel Angel Vich durante muchos años. De hecho, se instaló en Colombia durante más de quince años. Además, se sumó a la empresa Hilton Garden Inn Suites, también en Medellín, que se vendió en 2019. En 2016 se inauguró el hotel Joan Miró Museum, que es la reconversión del antiguo Dalí, de tres estrellas. Hoy, el establecimiento está tematizado con la figura y obra de Joan Miró y cuenta con cuatro estrellas. En 2017, el grupo sumó el Virrey Finca Hotel, situado en Inca, y que cuenta con un total de 17 habitaciones, todas bautizadas con el nombre de un personaje histórico de Balears. El establecimiento cuenta, además, con diferentes salones y espacios para todo tipo de celebraciones para un máximo de 200 personas. En 2017, la empresa también incorporó a su portfolio el Summum Prime Boutique Hotel, situado en la calle Concepció de Palma. Es un establecimiento de cinco estrellas que cuenta con 18 habitaciones. Uno de sus atractivos es la zona wellnes, que se ubica en el antiguo aljibe del siglo XV del palacio. En el mismo año, 2017, el grupo se hizo cargo del restaurante La Greppia, entonces un único establecimiento situado justo delante de Marivent. En 2020 sumaron La Greppia en el Passeig Mallorca de Palma, en 2022 se abrió el local de Puerto Portals y, finalmente, en la primavera de 2023 se inauguró el establecimiento de la avenida Comte de Sallent en Palma. En 2021, tras la pandemia, se creó Neurohomes, una modesta empresa dedicada a la promoción inmobiliaria. Hace escasas semanas han vendido una casa de nueva construcción en Deià y están acabando un unifamiliar en la urbanización sa Planera de Marratxí. En 2021, y tras la venta de Roiback, se constituyó también Summum Ventures, una línea de negocio que invierte en start-ups tecnológicas. Hasta el momento, la inversión realizada se centra en Qoala, Dermavisión, Robopedics y Belender.

Summum Hotel Group ha experimentado un crecimiento sustancial en 2023. La empresa ha llegado a diferentes acuerdos para incrementar su portfolio hotelero. De esta manera, Summum Hotel Group llegó meses atrás a un acuerdo con Ok Properties Socimi para explotar en régimen de alquiler el Belle Marivent Mediterranean Petit Hotel, un establecimiento de nueva construcción que cuenta con 16 habitaciones y tiene una categoría de cuatro estrellas. Está abierto desde el primero de septiembre. No hay un compromiso en firme para que todos los hoteles que adquiera la socimi de Othman Ktiri los explote Summum Hotel Group, pero el clima de confianza entre las empresas facilitará cualquier tipo de acuerdo futuro. Además, Lorenzo Fluxá y Javier Vich rubricaron un acuerdo para que Summum gestione, también en régimen de alquiler, el Ljs Ratxó Eco Luxury Retreat, un hotel rural de máximo lujo situado en las inmediaciones de Puigpunyent que cuenta con 25 habitaciones. Además, en el medio y largo plazo Summum gestionará también el Ljs Randa, de 30 habitaciones, que ha de ser reformado por completo, y el Ljs Chichikan, de 300 habitaciones, y que se encuentra aún pendiente de construcción en la ciudad mexicana de Valladolid en la península de Yucatán. Está decidido la incorporación de estos activos inmobiliarios en el futuro, en principio, en el 2025. Javier Vich semanas atrás alcanzó un acuerdo por el que Summum explotará en régimen de gestión los establecimientos de Vichy Catalán, tres establecimientos que operan con la marca 1881 hotels. Estos son el balneario situado en Caldes de Malavella, de tres estrellas, y el hotel Madrid Ventas, de cuatro estrellas. El 1881 Barcelona será gestionado por Summum Hotel Group desde el primero de octubre. La relación profesional entre la familia Vich y Juan Renart, CEO de Vichy Catalán Corporation, se remonta a treinta años atrás. El clima de confianza entre los responsables de una y otra empresa ha facilitado el acuerdo. En este sentido, Renart fue tiempo atrás vicepresidente del consejo de administración de la empresa familiar mallorquina.

La expansión de Summum Hotel Group no ha acabado. Javier Vich tiene sobre la mesa diferentes ofertas, aunque aún no hay nada decidido. «Estamos estudiando dos operaciones en Mallorca, pero no hemos adoptado aún una decisión. Además, también tenemos la posibilidad de incorporar dos hoteles situados en dos ciudades españolas. En todos los casos, serían establecimientos gestionados en régimen de alquiler», asegura el CEO. Contar con un único hotel en Medellín no es un problema, puesto que el establecimiento es muy rentable. La empresa evalúa ahora la posibilidad de aprovechar su conocimiento del mercado y la sociedad colombiana para incorporar dos hoteles más, también en Medellín. Summum Hotel Group no piensa por ahora en abrir ningún hotel en el Caribe, aunque Vich asegura que siempre están atentos a las oportunidades que ofrece el mercado. No descarta tampoco nuevas adquisiciones. «Tengo el convencimiento de que en dos o tres años saldremos de compras, pero ahora no es el momento. Los precios están inflados, los activos interesantes son demasiado caros», manifiesta.

La empresa en su nómina de establecimientos con hoteles muy diferentes, de tipología muy variada. Nada tiene que ver el Sercotel Zurbarán con el Summum Prime Boutique Hotel o el Virrey Finca Hotel. «Hemos sabido convertir nuestra diversidad en una ventaja competitiva. Somos una empresa multimarca. Queremos optimizar el rendimiento de cada activo. Además, de esta manera tenemos un mayor universo de potenciales activos donde invertir», indica, aunque reconoce que el hecho de ser una empresa con diferentes marcas tiene también algún inconveniente. «Summum Hotel Group es nuestra marca paraguas, pero cada hotel tiene su propia marca. El hotel Joan Miró Museum está tematizado y tiene su propio perfil de clientes. El Zurbarán es un establecimiento urbano, que con la marca Sercotel puede comercializarse mejor. El hecho de ser una empresa multimarca supone también alguna desventaja, especialmente en el ámbito del marketing», señala.