Marta Vidal Crespo, consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, transpira confianza e ilusión. Es consciente de las enormes dificultades que tiene por delante, del reto inmenso que afronta, pero está convencida de poder contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?

Es una Conselleria extraordinariamente amplia, abarca muchas materias con diferentes problemas, además hay muchas áreas que requieren soluciones de carácter inmediato. He aceptado el reto con entusiasmo. No soy política, pero me enfrento con mucho optimismo a los problemas de la Conselleria.

Se ha escrito mucho sobre emergencia habitacional y falta de vivienda asequible. ¿Nos puede enumerar las claves para solventar tan grave problema?

Hemos trabajado mucho durante este verano para consensuar las medidas a adoptar con las administraciones territoriales que van a tener que aplicarlo, con las asociaciones y los colectivos implicados. Aprobaremos un decreto ley, ya que queremos que las medidas sean inmediatas y eficaces. Las claves son que no haya consumo de territorio, cero costes para la administración, aplicación inmediata y respeto a la autonomía municipal. Son herramientas para que se resuelva de manera urgente la emergencia habitacional. Hay que generar vivienda nueva a través de los cambios de uso y cambios de densidad y ajustando los regímenes de fuera de ordenación. Los famosos esqueletos de edificios a medio construir que hay en muchos municipios van a ser recuperados y puestos a disposición del mercado.

¿Es la rehabilitación de viviendas uno de los pilares de su política habitacional?

La rehabilitación es fundamental, empezando por el propio patrimonio de la administración pública. Hay que dar herramientas para que los propietarios de casas cerradas, recuerdo que en Balears el porcentaje es altísimo respecto a otras comunidades, puedan alquilar sus viviendas sin miedo. Nosotros haremos líneas de alquiler seguro. En nuestra mano no está cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), no es nuestra competencia, pero en mi opinión, el plazo mínimo de alquiler es excesivo ya que ata a los propietarios durante más de cinco años.

¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes, ya que para ellos la situación es especialmente complicada? ¿Qué líneas tienen preparadas para facilitar el acceso a la vivienda?

El principal problema para los jóvenes es el precio. Además, tienen que adelantar el 30% de su coste, ya que la banca no financia más del 80%, a lo que hay que añadir aproximadamente otro 10% en impuestos. El Govern de Margalida Prohens ha adoptado un paquete de medidas fiscales entre las que destaca que los menores de 30 años no tengan que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y a los menores de 35 se les bonifique de manera sustancial. Además, el Govern avalará a los jóvenes que no pueden afrontar la entrada.

En el discurso de investidura Margalida Prohens anunció que en Balears no van a aplicar la Ley Nacional de la Vivienda. ¿Cuál es el escenario legal para inversores, promotores, propietarios…?

La situación es muy compleja, pero solucionable. Mi lema es ‘como no sabía que era imposible, lo consiguió’. Pienso que siempre hay soluciones. La ley estatal de vivienda invade, claramente, las competencias autonómicas y ya somos cuatro las comunidades que la han recurrido al Tribunal Constitucional. No es un tema ni ideológico ni político. Nosotros vamos a ejercer nuestras competencias en materia de vivienda y vamos a hacer una ley autonómica. ¿Qué va a suceder en el tránsito? Que se generará una comisión bilateral y se debatirá desde un punto de vista jurídico y negociaremos. La ley estatal no nos asusta, pero nosotros haremos la nuestra.

El sector pide un gran pacto a 20 años vista. ¿Cree que es un escenario posible?

Sí, siempre que hagamos política para adultos. Por nuestra parte, mano tendida a todos los partidos y colectivos implicados.

El sector inmobiliario se está viendo afectado por la subida de los tipos de interés y han bajado las transacciones inmobiliarias. ¿Tiene el Govern alguna medida para paliar esta circunstancia?

No podemos intervenir en la evolución de los tipos de interés, pero sí en poner en marcha otras soluciones como las ayudas al alquiler, la regulación de viviendas más asequibles y los avales para poder acceder a una vivienda.

En los últimos años la vivienda de alto standing es una gran fuente de ingresos para la administración. ¿Tienen previsto alguna actuación en este segmento?

No vamos a favorecer este segmento ya que se autorregula. Es un mercado ajeno al 99 % de la población.

Se ha debatido la compra de vivienda por parte de extranjeros. ¿Cuál es la opinión del Govern?

No somos un gobierno intervencionista, ni propagandista, ni de limitaciones, ni somos como los anteriores gobernantes. No vamos a limitar la compra por parte de extranjeros. El problema no es que un extranjero se compre una casa, el problema es que nuestros ciudadanos no puedan hacerlo.