La Academia Dental de Mallorca (Adema), hoy ya Escuela Universitaria adscrita a la Universitat de les Illes Balears, cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la educación. Fue fundada hace ya 30 años (1993) por Gabriel González y Diego González, que no son hermanos sino compañeros de pupitre en el instituto Pablo Picasso de su Málaga natal.

Instalados en Mallorca por circunstancias diversas comprobaron que para ejercer de protésico dental debían viajar hasta la Península para examinarse. Fue así como surgió Adema y comenzaron a formar alumnos. «Nuestro propósito era oficializar la escuela en Mallorca y no tener que viajar a la Península para examinarse», explica. Los trámites no fueron sencillos, puesto que pasaron unos años hasta que Adema consiguió convertirse en un centro oficial de formación profesional. La cartera de titulaciones se fue ampliando y, tras protésico dental, llegaron higiene bucodental, dietética, auxiliar de clínica… «Nosotros siempre hemos creído en la Formación Profesional. Y apostamos por ella. Nos especializamos en la rama sanitaria», asegura.

Diego González es el fundador y CEO de la Escuela Universitaria Adema.

Y llegó el momento de dar el gran paso y Adema se convirtió en Escuela Universitaria. Fue fruto de la demanda de sus propios alumnos que querían ampliar los estudios de FP con un grado universitario. «Vimos una oportunidad e iniciamos los trámites para convertirnos en Escuela Universitaria. Fue en el 2015 cuando, al fin, nos pudimos adscribir a la Universitat de les Illes Balears para impartir, inicialmente, el grado de Odontología», recuerda, aunque el primer curso se dio en el 2017/2018. «Dos años después, en el curso 2019/2020, implantamos Nutrición, y en el 2022/2023 iniciamos Bellas Artes», afirma.

Una Escuela Universitaria depende orgánicamente de una universidad, que puede ser pública o privada. «Podemos tomar nuestras propias decisiones en algunos aspectos, pero siempre bajo los parámetros de calidad y control de la UIB, que es la universidad que expide el título», indica.

Adema piensa en continuar creciendo y ha manifestado ya su intención de ampliar su catálogo de estudios universitarios. Pretenden implantar Medicina, Ingeniería Biomédica, Biomedicina, Arquitectura y Diseño.

«Estos nuevos estudios están relacionados con el área de salud y el área de creación. Entendemos que Bellas Artes, Diseño y Arquitectura forman un triángulo estratégico para nosotros. Ingeniería Biomédica y Biomedicina son dos titulaciones nuevas, con mucha demanda, y Medicina es cierto que replica un título que ya existe en la Universitat de les Illes Balears, pero la demanda es muy alta. Queremos dar respuesta a una solicitud que nos ha hecho el sector sanitario privado, que tiene interés en que se imparta Medicina. Necesitan profesionales», argumenta.

Los alumnos de Bellas Artes disponen de diferente maquinaria.

El hecho de que Adema quiera impartir Medicina ha levantado ya algunos recelos entre la comunidad universitaria de la UIB. «Hay que entender que aunque se dupliquen las plazas de Medicina en la universidad pública, la demanda es abrumadora. Habrá un déficit de profesionales de la medicina enorme en la próxima década. Hay que dar una respuesta adecuada», manifiesta González, que no duda en señalar que Adema está preparada para afrontar el reto de los nuevos estudios. De hecho, Adema ya tiene acuerdos firmados con la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) y sus clínicas. González explica también que han adquirido inmuebles para poder desarrollar sus planes. «Hemos adquirido un edificio en Inca, ya que nos parece estratégico empezar a crear un campus universitario en aquella ciudad. Estamos justo delante de la estación de tren. Además, tenemos un preacuerdo para comprar un edificio singular y emblemático en Palma», afirma. Adema tiene previsto que los estudios de Diseño y Arquitectura se impartan en Inca, mientras que Ingeniería Biomédica, Biomedicina y Medicina se impartirían en el nuevo edificio del centro de Palma. «Nuestro respaldo son las clínicas privadas, pero podemos optar también por Son Espases si lo consideramos oportuno», indica.

Las cinco nuevas titulaciones podrían empezar a implantarse en el curso 2025/2026, aunque González es consciente de que el camino a recorrer no será fácil y que en el mejor de los casos deberán iniciarse los estudios de forma gradual. «La UIB debe decidir si lo haremos con ellos. En caso negativo, tendremos que hacerlo de la mano de otra universidad. Nuestro deseo es continuar con la UIB», señala. González no descarta tampoco de forma categórica crear una universidad privada. «Nosotros queremos continuar de la mano de la Universitat de les Illes Balears. Llegado el momento, si la UIB decidiera que no quiere que ampliemos nuestra oferta de estudios, valoraríamos la opción de crear una universidad privada, aunque no es nuestra idea ahora mismo», indica.

Adema desdoblará el curso que viene los estudios de Odontología, que contará con 40 plazas más, y Bellas Artes, que podrá acoger a 30 estudiantes más. Los nuevos títulos se impartirán en inglés. «La demanda internacional es importante. Mallorca es un polo de atracción, cuenta con una conectividad excelente y hay una oportunidad de negocio», manifiesta. Adema Escola Universitària inició su singladura en el mundo de la educación ofreciendo estudios de Formación Profesional. Y aún hoy mantiene su apuesta por la FP. De hecho ofrece siete titulaciones oficiales, divididas en dos grandes grupos: ciencias de la salud y actividad física. Los estudios son: grado básico de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, grado superior de Acondicionamiento Físico, técnico superior en Higiene Bucodental, técnico superior en Dietética, técnico superior en Prótesis Dentales, técnico medio en Farmacia y Parafarmacia y técnico medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Adema ofrece también certificados de profesionalidad de Transporte Sanitario y de Atención a la Dependencia.