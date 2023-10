Pedro Matutes, director general de Sirenis Hotels & Resorts, cataloga la temporada de «plenamente satisfactoria», explica que existen situaciones de masificación en algunos lugares y momentos y reclama que se reduzcan las cargas burocráticas. «Ha sido una temporada plenamente satisfactoria, con mejora en ocupación y precio. El aumento de costes ha supuesto un reto de gestión, pero en absoluto ha generado una caída en picado de los resultados», señala.

Matutes, al referirse a la masificación, la considera puntual y recuerda el gran aumento de población experimentado. «Existen situaciones de masificación en algunos lugares y momentos, aunque es demasiado simplista atribuirlos exclusivamente al turismo. Hay que tener en cuenta que nos visitan más turistas que permanecen menos días entre nosotros y con nuevos hábitos que provocan mayor movilidad. Además, el crecimiento poblacional en los últimos años ha sido notable y, consecuentemente, los problemas no son exclusivos del verano», indica.

Respecto a la intención del Govern de modificar la ley turística, Matutes reclama que se reduzca la burocracia. «Hay que hacer un esfuerzo para reducir cargas burocráticas y facilitar los procesos de inversión con requisitos ágiles y flexibles. Por otra parte, es absolutamente necesario disponer de medios eficaces para luchar contra el intrusismo, fenómeno creciente que causa grandes perjuicios económicos y sociales», señala. En esta misma línea, Matutes expone el enorme crecimiento que ha experimentado el alquiler vacacional en los últimos años. «En las últimas décadas, gracias a un notable esfuerzo transformador, las plazas hoteleras se han mantenido estables a la par que aumentaban en prestaciones y categoría. Por su parte, el alquiler vacacional ha experimentado un gran crecimiento, nutriéndose en gran parte de stock residencial preexistente o de nueva construcción. Ese proceso debe acabar, ya que destinar más vivienda a la actividad turística es un auténtico suicidio social ya que ahondará en nuestros problemas», indica.

El CEO de Sirenis se muestra partidario de que el alquiler vacacional no crezca más. «En el caso de las plazas hoteleras, el crecimiento de los últimos años es prácticamente residual ya que los procesos inversores han comportado en muchos casos la reducción de plazas. En cuanto al alquiler vacacional, no debería crecer más y aquellas plazas concedidas que no están haciendo uso de su licencia deberían eliminarse. Realmente, el caballo de batalla es la oferta ilegal, que está desbocada», argumenta.