Rodrigo Fitaroni, director general de Mar Senses Hotels & Homes, hace un balance positivo de la temporada y asegura que la apuesta por la calidad ha minimizado el impacto de la inflación. «La temporada ha sido excelente. No solo porque hemos logrado superar las expectativas económicas, sino también por la satisfacción de nuestros huéspedes. La subida de precios ha sido transversal a toda la economía, pero gracias a la inversión en el reposicionamiento de los activos hemos conseguido apostar por una mayor calidad del producto. Hemos minimizado así el impacto de la inflación», explica.

Fitaroni defiende con contundencia la apuesta por la sostenibilidad. «La sostenibilidad está en nuestro ADN desde nuestro nacimiento como marca en 2020. Tenemos la certeza de que sin sostenibilidad no hay un proyecto de futuro para la empresa. No se entiende la sostenibilidad sin la columna social. Trabajamos por el impacto positivo en las comunidades donde operamos, apostando por tejido socioeconómico más cercano. Pero nuestro foco principal está en nuestro equipo humano intentando, dentro de nuestras posibilidades, mejorar su día a día ampliando ratios de personal, turnos de trabajo, facilitando la conciliación familiar, una relación más cercana y humana sin olvidar la parte salarial. Partiendo del principio de que cada euro invertido en nuestro equipo es una inversión segura porque un hotel no son sólo habitaciones, sobre todo es el servicio que nuestro personal presta a nuestros huéspedes», manifiesta.

El director general de Mar Senses se muestra partidario de cualquier reforma legislativa, siempre que sirva para mejorar el sector. «Todas las iniciativas legislativas que ayuden a mejorar el sector son necesarias y deseables. Por ejemplo, en la agilidad y tiempos de respuesta en los trámites y gestiones administrativas cuando la iniciativa privada pretende desarrollar proyectos de mejora y reposicionamiento de activos», señala. Fitaroni reclama a la administración que agilice los trámites administrativos. «Hay que agilizar los trámites administrativos para el desarrollo de proyectos. Para ser competitivas, las empresas deben ser ágiles en reaccionar a las necesidades de sus clientes y la administración no puede ser un freno. Las mejoras en sostenibilidad pueden ser tratadas de manera prioritaria. Ya existen incentivos a su desarrollo pero que deben ser más efectivas y agilizar su llegada a las empresas y a los particulares. En resumen, simplificar y agilizar los trámites», asegura y defiende que la saturación en las vías de comunicación no se debe solo al alquiler de vehículos. «Es un problema más general, puesto que también se produce fuera de temporada», acaba señalando.